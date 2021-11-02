200 KİLOLUK ELEKTRİK DİREĞİNİ 1,5 KİLOMETRE SIRTLARINDA TAŞIYIP ARIZAYI GİDERDİLER - Son Dakika

DİYARBAKIR'da yanarak devrilen elektrik direğini değiştirmek için, Dicle Elektrik ekipleri, 200 kiloluk yeni direği sırtlarında 1,5 kilometre taşıdı.

Çınar ilçesinde ağaç elektrik direği arıza nedeniyle yandı. Direk devrilince Gümüştaş ve Biramehmetağa mahallelerinde 130 aboneye enerji sağlayan iletim hattı da koptu. Dicle Elektrik ekibi, yanan direğin yerine yenisini dikmek için yaklaşık 60 kilometre uzaktaki arıza bölgesine gitti. Ekipler, belli bir noktaya kadar araçla götürülen yaklaşık 200 kiloluk yeni direği, arızanın yaşandığı noktaya ulaşım olmadığı için sırtlarında 1,5 kilometre boyunca taşıdı. Direğin eskisiyle değiştirilmesinin ardından bölgeye yeniden elektrik verildi.