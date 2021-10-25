2019'da başlayan "Müze ile Keşfediyorum Projesi" sona erdi - Son Dakika

Okul Öncesi Eğitim Kurumları Derneğinin (OKED), İçişleri Bakanlığı Sivil Toplumla İlişkiler Genel Müdürlüğü desteğiyle, İstanbul İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü ortaklığında ve İl Mili Eğitim Müdürlüğü Eğitimde İş Birliği Protokolü kapsamında yürüttüğü "Müze ile Keşfediyorum Projesi"nin kapanış toplantısı, Türk ve İslam Eserleri Müzesi'nde gerçekleştirildi.

OKED Başkanı Sevgi Şahbaz, toplantıda yaptığı sunum eşliğindeki konuşmasında derneğin çalışmaları ve projenin ayrıntılarıyla ilgili bilgi verdi.

Şahbaz, "Müze ile Keşfediyorum" projesinin, İçişleri Bakanlığının Sivil Toplumla İlişkiler Genel Müdürlüğü 2019 yılı proje teklif çağrısı kapsamında, destek almaya hak kazandığını belirterek, "Proje ile amacımız müze kültürünün çocukları ve gençleri kapsayacak şekilde gelişmesine katkı sağlayabilmektir. Kültürel varlıkları tanıtmak, korumak ve yaşatma bilinci aşılamak, aktif kültür aktarımı için ortamlar yapılandırmak, geliştirmek ve yaygınlaştırmaktır." dedi.

Proje kapsamında İstanbul il Kültür ve Turizm Müdürlüğü ile belirlenen müzelerde çocuklara yönelik atölye çalışmalarının gerçekleştirilmesi için alt yapı oluşturduklarına işaret eden Şahbaz, 6-18 yaş arasındaki çocukların ve gençlerin müze kültürünü içselleştirebilmeleri ve tarihleri ile bağ kurmalarını sağlamak için içerik ürettiklerini söyledi.

Sevgi Şahbaz, müzelerin kültür aktarımındaki payını ve toplum hafızasındaki yerini hak ettiği şekilde bulabilmesi, müze bilincinin çocukluk çağından başlayarak yerleşmesiyle doğru orantılı olmasına binaen, çocukları müzeye çekecek, hafızalarında iz bırakacak kültür aktarımının oluşması için, çocuğun müzede kendine özel bir alan bulmasını ve aidiyet duygusunun beslenmesini sağlamak istediklerine dikkati çekti.

"Müze ile Keşfediyorum" projesi kapsamında Şahbaz, ayrıca müzelerde seramik, tezhip, minyatür, hat, ahşap, bilim, masal, resim, cilt yapımı, ebru, drama ve oyun atölyeleri gerçekleştirdiklerinden bahsederek, katılımcıların atölye öncesi müze kültürü, kuralları hakkında eğitim aldıklarını anlattı.

"20. Milli Eğitim şuramızın temel amaçlarından birisi eğitimde fırsat eşitliğini yakalamak olarak belirlendi"

Toplantıya konuk olan Milli Eğitim Bakan Yardımcısı Ahmet Emre Bilgili, OKED'in faaliyetlerinin bugün Türkiye'deki eğitim gündeminin baş maddelerinde yer aldığına dikkati çekerek, "20. Milli Eğitim şuramızın temel amaçlarından birisi eğitimde fırsat eşitliğini yakalamak olarak belirlendi. Temel eğitimde, orta öğretimde, mesleki ve özel eğitimde fırsat eşitliğini yakalamaktı. Bildiğiniz gibi şura 1-3 Aralık tarihlerinde Ankara'da toplanacak ve bu konuları müzakere edecek. Okul öncesi eğitim, Bakanlığımızın oldukça yoğun olarak gündeminde. Çünkü eğitimde eşitsizliğin, okul öncesi eğitimden başladığını, burayı düzeltmeden ileriki aşamaları da düzeltemeyeceğimizi düşünüyoruz." ifadelerini kullandı.

Bilgili, Bakanlık tarafından İstanbul'da yakın zamanda 750 anaokulun açılacağını aktararak, "Eğer biz fırsat eşitliğini temel eğitimde yakalayamazsak, bu daha sonra okullar arasındaki fark olarak tezahür ediyor. Bu yüzden işi temelinden almamız gerektiğini ortaya koymuş olalım. Dolayısıyla OKED'in bu etkinliğiyle beraber, kendi öz etkinliklerini, faaliyet alanlarını son derece önemsiyoruz." dedi.

"Müzeler, bizim asırlarca geçmişimizi, farklı millet ve medeniyete mensup birikimi ortaya koyan en önemli mekanlardır"

İstanbul İl Kültür ve Turizm Müdürü Coşkun Yılmaz da "Müzeler, bizim asırlarca geçmişimizi, farklı millet ve medeniyete mensup birikimi ortaya koyan en önemli mekanlardır. Buradaki objeler sadece seyirlik malzeme değildir ve olmamalıdır. Bu mekanlar yaşanmış bir hayatın, tecrübenin ortaya bırakılmış bir izin, birikimin merkezidir. Bugün kadar canlı canlıdır ve yarın kadar önemlidir. Eğer bu gözle, ibretle bakar, tanırsak. Biz de amaçla her türlü kamu kurumuna, sivil toplum örgütüne desteğe hazırız." diye konuştu.

İstanbul İl Milli Eğitim Müdürü Levent Yazıcı da keşfederek öğrenmenin eğitimde çok önemli bir strateji olduğuna işaret ederek, şunları kaydetti:

"Öğrencinin sınıf dışı ortamlarda belki de en etkili şekilde öğrenmesini gerçekleştirebileceği mekanlar müzelerdir. Müzeler, öğrencinin tarihiyle, geçmişiyle bütünleşmesi ve geleceğe ilişkin bir projeksiyon tutmasında, yaş grupları itibariyle adım adım gelişimini sağlayabilecek çok önemli mekanlardır. Bu anlamda bizim OKED'le birlikte İstanbul İl Kültür ve Turizm Müdürlüğümüzün iş birliği çerçevesinde beraber hareket etmemiz, kurulan 12 atölyenin kendi içerisinde işlevsel olarak çalışması bu nedenle bizler için çok önemli deneyimlerdir. Ben projenin yine OKED'le beraber tekrar büyütülmesi gerektiğine inanıyorum."

Üsküdar Kaymakamı Murat Sefa Demiryürek de konuşmasında Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Handan İnci Elçi'yle birlikte gerçekleştirdikleri "Tanpınar ile İstanbul'a Yolculuk" projesinden bahsederek, çalışmanın bu yıl lise öğrencilerine yönelik tarihi yarımadada yapılacağını aktardı.

Programa konuk olan Üsküdar Belediye Başkanı Hilmi Türkmen ise sivil ortamlarda verilen eğitimlerin çok daha kalıcı olduğu değerlendirmesini yaptı.

Doç. Dr. Osman Sezgin'in de bir konuşma yaptığı program, Ender Doğan ve grubunun gerçekleştirdiği mini konserle sona erdi.