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2020 Olimpiyatları'nda yaklaşık 450 milyon siber saldırı önlendi - Son Dakika

2020 Olimpiyatları'nda yaklaşık 450 milyon siber saldırı önlendi

06.10.2021 04:55
2020 Olimpiyatları'nda yaklaşık 450 milyon siber saldırı önlendi, System.String[]

2020 Olimpiyatları ve Paralimpik Oyunları'nda resmi internet sitesi ve turnuva sistemine karşı yaklaşık 450 milyon siber saldırının önlendiği bildirildi.

2020 Olimpiyatları ve Paralimpik Oyunları'nda resmi internet sitesi ve turnuva sistemine karşı yaklaşık 450 milyon siber saldırının önlendiği bildirildi.

Tokyo 2020 Organizasyon Komitesi, Temmuz- Eylül 2021 döneminde bilgisayar korsanlarının hedefindeki uluslararası turnuvada yaşanan siber saldırılara ilişkin açıklama yaptı.

Buna göre, 23 Temmuz'da Tokyo Olimpiyatları'nın başlangıcından, 5 Eylül'de Paralimpik Oyunları'nın bitişine kadar resmi internet sitesi ve turnuva sistemine karşı yaklaşık 450 milyon siber saldırı yapıldı.

Komitenin açıklamasında "Enformasyon paylaşımı ve tarafların aldığı karşı önlemler sayesinde bir hasar meydana gelmeden siber saldırıları önledik." ifadeleri kullanıldı.

Japonya hükümetine bağlı Siber Güvenlik Stratejisi ve Durum Hazırlığı Ulusal Merkezi (NISC), açılış ve kapanış törenleri dahil müsabakalara yönelik çok yönlü yetkisiz giriş teşebbüsüne rağmen, turnuvanın gidişatının bu saldırılardan etkilenmediğini bildirdi.

Kyodo ajansına göre, internet güvenliği sahasında hizmet veren Trend Micro firması, saldırı sayısının, Londra Yaz 2012 ve Pyeongchang Kış 2018 Olimpiyatları'na kıyasla daha az olduğunu açıkladı.

Firma, Tokyo 2020'nin, yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı seyircisiz düzenlenmesi sebebiyle, "bilgisayar korsanlarının bilet ve seyirci bilgilerini kötü niyetli kullanamadığı" değerlendirmesinde bulundu.

Kyodo, siber saldırı girişimlerinin, Londra Yaz 2012'de 2,3 milyar, Pyeongchang Kış 2018'de ise 600 milyon düzeyinde seyrettiğini aktardı.

33 dalda yarışılan 23 Temmuz-8 Ağustos'taki Tokyo Olimpiyatları ile 22 dalda düzenlenen 24 Ağustos-5 Eylül'deki Paralimpik Oyunları'nda, Japonya içi ve dışından 15 binden fazla sporcu yarıştı.

Saldırı, Japonya, Eylül, Tokyo, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel 2020 Olimpiyatları'nda yaklaşık 450 milyon siber saldırı önlendi - Son Dakika


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SON DAKİKA: 2020 Olimpiyatları'nda yaklaşık 450 milyon siber saldırı önlendi - Son Dakika
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