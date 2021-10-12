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2021 Erdal Öz Edebiyat Ödülü'nün sahibi yazar Selim İleri oldu - Son Dakika

2021 Erdal Öz Edebiyat Ödülü'nün sahibi yazar Selim İleri oldu

12.10.2021 09:49
2021 Erdal Öz Edebiyat Ödülü'nün sahibi yazar Selim İleri oldu

Can Yayınları'nın kurucusu Erdal Öz'ün anısını yaşatmak için ailesi tarafından her yıl düzenlenen Erdal Öz Edebiyat Ödülü'nün bu yılki sahibi yazar Selim İleri oldu.

Can Yayınları'nın kurucusu Erdal Öz'ün anısını yaşatmak için ailesi tarafından her yıl düzenlenen Erdal Öz Edebiyat Ödülü'nün bu yılki sahibi yazar Selim İleri oldu.

Başkanlığını Sibel Irzık'ın üstlendiği, Cemil Kavukçu, Ömer Türkeş, Metin Celal, Nilüfer Kuyaş, Murat Yalçın ve Faruk Duman'dan oluşan seçici kurul, Erdal Öz Edebiyat Ödülü'nün on dördüncüsünün Selim İleri'ye verilmesini kararlaştırdı.

Dada Salon'da gerçekleştirilen ödül töreninde Handan Börüteçene'nin tasarladığı ödül heykelciğini alan 72 yaşındaki yazar, "Onur verdiniz. Çok teşekkür ederim." dedi.

İleri, Erdal Öz'ü özlediğini dile getiren ve anılarını kaleme aldığı kısa bir mektubu da katılımcılarla paylaşarak, "Şimdi burada olsan, seninle çağdaş edebiyatımızı konuşsak, uzun yıllar girmese araya, 'Odalarda'nın çok hayran olduğum yazarı, benim 'Kırık Deniz Kabukları'nı yayınlayan dostum özlemle seni anıyorum. Seni, edebiyatımıza katkını, Can Yayınları'nı, beni onurlandıran seçici kurulu esenliyorum. Beni mutlu kıldınız." ifadelerini kullandı.

Bu yılki seçici kurul başkanı Sibel Irzık da ödül gerekçesine dair şunları kaydetti:

"Selim İleri öyküleri, romanları, deneme ve senaryoları, edebiyatımızın geçmişine, bugününe ve tüm alanlarına sunduğu sürekli ve nitelikli katkı ve edebiyat dünyasında oynadığı öncü ve yenilikçi rol nedeniyle ödüle değer görülmüştür.

Selim İleri'nin edebiyatımızın geçmişiyle bugünü arasında özel bir köprü işlevi gördüğü söylenebilir. Kendi metinlerinin tüm gözeneklerini, kendinden öncekilerin mirasına, onların metinleri ve dillerine sonuna kadar açık tutarak onları kendi düş gücünün, kendi dil süzgecinden geçirip yeniden yaratarak. Bu köprü olma özelliği sadece yazarlar, metinler, edebiyatın geçmişiyle bugünü arasında değil, farklı kuşaklardan okurları, farklı okur kesimlerini, belki de edebiyatla okurları yaratıcı biçimlerde buluşturma olarak da gösteriyor kendini. Sanıyorum okur kitlesinin büyüklüğü ve çeşitliliği de açısından da pek fazla yazara nasip olmayan hak edilmiş bir zenginliğe sahip Selim İleri."

İleri'nin yakın arkadaşı Türkan Şoray'ın yanı sıra kültür ve sanat dünyasından birçok ismin konuk olduğu törende, Erdal Öz'ün oğlu Can Öz de babasının kitabından alıntılarla bir konuşma yaptı.

Törende ayrıca Kovid-19 salgını sebebiyle geçen yıl töreni iptal edilen 2020 Erdal Öz Edebiyat Ödülü, Jale Parla'ya takdim edildi.

2008 yılından bugüne kadar verilen ödül heykelciliği ile 15 bin Türk lirası ödülü bugüne kadar Gülten Akın, Nurdan Gürbilek, İhsan Oktay Anar, Şavkar Altınel, Murathan Mungan, Cemil Kavukçu, Küçük İskender, Orhan Pamuk, Orhan Koçak, Cevat Çapan, Adalet Ağaoğlu ve Latife Tekin'e verildi.

Can Yayınları, Selim İleri, Edebiyat, Erdal Öz, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel 2021 Erdal Öz Edebiyat Ödülü'nün sahibi yazar Selim İleri oldu - Son Dakika


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SON DAKİKA: 2021 Erdal Öz Edebiyat Ödülü'nün sahibi yazar Selim İleri oldu - Son Dakika
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