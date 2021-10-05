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2021 Nobel Fizik Ödülü sahiplerini buldu - Son Dakika

2021 Nobel Fizik Ödülü sahiplerini buldu

05.10.2021 14:32
2021 Nobel Fizik Ödülü sahiplerini buldu, System.String[]

2021 Nobel Fizik Ödülü Syukuro Manabe, Klaus Hasselmann ve Giorgio Parisi'ye verildi.

2021 Nobel Fizik Ödülü Syukuro Manabe, Klaus Hasselmann ve Giorgio Parisi'ye verildi.

İsveç'in başkenti Stockholm'de bulunan İsveç Kraliyet Bilimler Akademisi, Nobel Fizik Ödülü'nün bu yılki sahiplerini açıkladı. 2021 Nobel Fizik Ödülü, "Karmaşık fiziksel sistemlerin anlaşılmasında çığır açan katkılarından" dolayı ABD'deki Princeton Üniversitesi'nden Syukuro Manabe'ye, Almanya'daki Max Planck Meteoroloji Enstitüsü'nden Klaus Hasselmann'a ve İtalya'daki Roma Sapienza Üniversitesi'nden Giorgio Parisi'ye verildi.

Manabe ve Hasselmann "Dünya ikliminin fiziksel modellemesi, değişkenliğinin ölçülmesi ile küresel ısınma konusundaki güvenilir öngörüleri" için, Parisi ise "Atomik ölçekten gezegensel ölçeğe kadar fiziksel sistemlerdeki düzensizlik ve dalgalanmalardaki etkileşimin keşfi için" ödüle laik görüldü.

Nobel Fizik Komitesi Başkanı Thors Hans Hansson yaptığı açıklamada, "Bu yıl kabul edilen keşifler, iklim hakkındaki bilgimizin somut bir bilimsel temele dayandığını gösteriyor. Bu yılki ödülü kazananlar, karmaşık fiziksel sistemlerin özellikleri ve evrimi hakkında daha derin bir kavrayış kazanmamıza katkıda bulundu" dedi.

-İHA-

2021 Nobel Fizik Ödülü sahiplerini buldu
2021 Nobel Fizik Ödülü sahiplerini buldu
2021 Nobel Fizik Ödülü sahiplerini buldu

Princeton Üniversitesi, Nobel Fizik Ödülü, Stockholm, Nobel, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel 2021 Nobel Fizik Ödülü sahiplerini buldu - Son Dakika


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