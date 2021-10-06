2028'de Ay'a Araç İndirme Hedefimiz Var" - Son Dakika

İstanbul Kağıthane'deki El Battani Uzay Evi'nin açılışında konuşan Türkiye Uzay Ajansı Başkanı Serdar Hüseyin Yıldırım, 2028 yılının sonunda aya bir araç indirme hedefimiz var dedi.

Yıldırım, "Uzayın bütün sistemlerin içerisinde olduğunu söyleyebiliriz. Savunma Sanayinde büyük atılımlar yaptık. Yapılan bu büyük atılımların hepsi bilgilerini uzaydan alıyor. Uzaydan destek alarak faaliyetlerini gösterebiliyorlar. Uzaydaki çalışmaları desteklemezsek yaptığımız bütün atılımlar eksik kalır. Biz bunun için mutlaka uzayda olmalıyız. Bankaların finans depoları dahi uzaya taşınıyor" ifadelerini kullandı.

2023 YILINDA İSE AY'A ULAŞMAK HEDEFİNDEYİZ

Uzayda izi olmayanın doğada sözü olmayacak sloganını hedeflediklerini söyleyen Yıldırım sözlerine şöyle devam etti:

"Uzay konusunda topyekün bir seferberliğe ihtiyacımız var. 2028 yılının sonunda Ay'a bir araç indirme hedefimiz var. 2023 yılında ise aya ulaşmak hedefindeyiz. Bu hedef Türkiyenin ufkunu değiştirecek. Bütün sistemleri yukarı çekecek bir hamledir. Bunların yanında birçok hedefimiz var."

El Battani Uzay Evi'nde çocuklara özel astronot kıyafetleri giydirerek uygulamalı eğitimler verilecek. Çocuklar Aya iniş KINECT uygulama, VR uygulama ve ay küre uygulamasını deneyimleyecekler.

Onlara soru-cevap kiosku, uzayda ağırlık simülasyonu, döner illüzyonlar, refleksmetre cihazı ve kaotik sıvı küresi gibi düzeneklerle uzayı tanıtılacak. Bu etkinliklerin yanı sıra 180 derece projeksiyon sistemi olan bölümde ise uzayla ilgili temel eğitimler verilecek. Ayrıca merkezde teleskopla gökyüzü gözlemi yapılabilecek.

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