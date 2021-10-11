21 apart sahibine 314 bin lira ceza kesildi - Son Dakika

Denizli İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, son bir haftada yapmış olduğu ev, iş yeri ve apart denetimlerinde 816 farklı adreste denetim ve operasyon gerçekleştirdi. 21 apart sahibine 314 bin 657 TL, fuhuş olayında ise 2 kişiye bin 720 TL idari işlem yapıldı.

Denizli İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, Ahlak Büro Amirliği ekipleri, 4 ile 10 Ekim 2021 tarihleri arasında ev, iş yeri ve apart denetimlerinde 816 farklı adreste denetim ve operasyon gerçekleştirildi. Denetimde fuhuş olayında 2 kişiye bin 720 TL idari işlem yapılırken, 1 şüpheli ise 'Fuhşa Teşvik Etmek' ve 'Görevli Memura Mukavemet' suçundan tutuklandı. Geçici konaklama yerlerinde ise ekipler 16 ayrı adreste bulunan 480 apart dairesini kontrol etti. Denetimlerde 21 apart yetkilisine 314 bin 657 TL para cezası uygulandı.

Öte yandan, gerçekleştirilen denetimlerde 894 kişinin GBT'si ve HES kodu kontrol edildi. - DENİZLİ