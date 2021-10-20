21. KATTAKİ PENCEREDE SIKIŞAN KERKENEZ KURTARILDI - Son Dakika

KÜÇÜKÇEKMECE'de apartmanın 21. katındaki pencereye sıkışan kerkenez, itfaiye ekiplerinin operasyonuyla kurtarıldı.

Küçükçekmece'de bir kerkenez apartmanın 21. katındaki pencerede sıkıştı. Durum itfaiye ekiplerine bildirildi. İtfaiye ekipleri çatıya çıkarak, kerkenezi kurtarmak için çalışma başlattı. Kurulan ip düzeneğiyle aşağıya inen itfaiye eri, kerkenezi kurtardı. Kerkenezin veteriner kliniğine teslim edildiği belirtildi.