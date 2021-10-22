22 Ekim 2021 Tv 2 Yayın Akışı - Son Dakika

22 Ekim 2021 Tv 2 Yayın Akışı
22.10.2021 06:42
22 Ekim 2021 Cuma günü Tv 2 yayın akışını merak eden televizyon izleyicileri Tv 2 yayın akışı listesini buradan inceleyebilecek. Haftalık, günlük dizi ve yarışma programı takipçileri Tv 2 yayın akışında neler var merak ediliyor. Tv 2 kanalında bugün neler var?
Tv 2 yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor.Diziseverler, yayın akışı listesinde beklediği diziler ve yarışma programlarını bulabilecekler. Tv 2 kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…
TV 2 YAYIN AKIŞI
01:15 Kelime Oyunu
02:15 Yalan Dünya
03:45 Kanıt
05:00 Akasya Durağı
06:00 Ihlamurlar Altında
08:15 Küçük Ağa
10:30 Akasya Durağı
14:00 Aşk-ı Memnu
16:00 Yaprak Dökümü
19:45 Kelime Oyunu
21:15 Yalan Dünya
23:30 Kanıt
Son Dakika 07:42 "Erdoğan haklı" diyen Putin'den BM çıkışı: Türkiye daimi üye olabilir 07:38 Galatasaray, Rusya deplasmanında Lokomotiv Moskova'yı 1-0 mağlup etti 07:36 Hastaneye kaldırılan İngiltere Kraliçesi 2. Elizabeth taburcu edildi 23:03 Son Dakika: Trabzonspor maçında yaşananların faturası çok ağır oldu! PFDK, Fenerbahçe'ye ceza yağdırdı 21:42 Yola fırlayan 5 yaşındaki kıza zırhlı polis aracı çarptı! Feci kaza anbean kamerada 18:54 AK Parti'den faiz indirimi sonrası dolardaki artışa ilk yorum: Meseleye anlık artışlar üzerinden bakmamak lazım 17:58 Salmonella virüsü yeniden patlak verdi! Kırmızı soğandan bulaşıyor 16:04 Müge Anlı'da akıllara durgunluk veren açıklama: Her sabah kalktığımızda kardeşimin cansız bedenini çiçek sular gibi suluyorduk