Trt spor yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor. Trt spor kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…
01:00 Spor Artı
02:00 Taktik Analiz
03:15 Süper Lig Özetler
03:50 İngiltere Premier Lig Özetler
04:55 Efsanelerin İzinde
05:00 Futbol Anadolu
06:58 İstiklal Marşı
07:00 İlk Baskı
08:50 Takvim Yaprakları
08:55 Hava Durumu
09:00 İşitme Engelliler Spor Bülteni
09:15 TFF 1. Lig Özetler
09:45 Süper Lig Goller
09:55 Takvim Yaprakları
10:00 Spor Bülteni
10:50 İspanya La Liga Goller
11:00 Spor Manşet
12:30 Gün Ortası
13:25 İtalya Serie A Özetler
13:45 Süper Lig Panorama
14:00 TBMM-TV
16:00 Gündem Futbol
17:30 İngiltere Premier Lig Özetler
18:00 Spor Merkezi
19:25 Süper Lig Özetler
20:00 Spor Akşamı
21:00 Futbol Aklı
23:00 Aktüel Futbol
Kaynak: InterSinema.com
Son Dakika › TV › 22 Ekim 2021 TRT spor Yayın Akışı - Son Dakika