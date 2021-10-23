Show yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor.Diziseverler, yayın akışı listesinde beklediği diziler ve yarışma programlarını bulabilecekler. Show kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…
00:15 Düğüm Salonu
02:15 B Planı
03:45 B Planı
05:15 1 Başka Güzel
06:00 Yeni Gelin
08:30 Tarım Bizim Geleceğimiz
10:00 Cumartesi Sürprizi
13:00 Bir Şansım Olsa
14:30 İyi Aile Çocuğu
16:30 Düğüm Salonu
18:45 Show Ana Haber
20:00 Güldür Güldür Show
Kaynak: InterSinema.com
Son Dakika › TV › 23 Ekim 2021 Show Yayın Akışı - Son Dakika