Trt spor yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor. Trt spor kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…
00:00 Başlama Vuruşu
02:00 Süper Lig Özetler
02:35 TFF 1. Lig Özetler
03:05 İtalya Serie A Özetler
03:25 İspanya La Liga Özetler
04:00 İngiltere Premier Lig Özetler
04:30 FIFA Magazin
04:55 Efsanelerin İzinde
05:00 Başlama Vuruşu
06:58 İstiklal Marşı
07:00 İlk Baskı
08:50 Takvim Yaprakları
08:55 Hava Durumu
09:00 İşitme Engelliler Spor Bülteni
09:15 Süper Lig Özetler
09:50 TFF 1. Lig Goller
10:00 Spor Bülteni
10:55 Efsanelerin İzinde
11:00 Spor Manşet
12:30 Gün Ortası
13:30 İspanya La Liga Goller
13:40 İtalya Serie A Goller
13:50 Takvim Yaprakları
14:00 Spor Stüdyosu
16:00 Gündem Futbol
17:50 Süper Lig Goller
18:00 Spor Merkezi
19:55 MKE Ankaragücü - Manisa Futbol Kulübü
22:00 Futbol Gecesi
23:30 İleri Üçlü
Kaynak: InterSinema.com
Son Dakika › TV › 23 Ekim 2021 TRT spor Yayın Akışı - Son Dakika