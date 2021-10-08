23 yaşındaki Baran, 'gürültü' kavgasında öldürülmüş - Son Dakika

İZMİR'in Konak ilçesinde, apartman dairesinde toplanıp, eğlenen arkadaş grubu arasında çıkan ve Baran Sarıbacak'ın (23) bıçaklanarak, öldürüldüğü kavganın nedeni belli oldu. Gürültü nedeniyle başlayan tartışmanın alkolün de etkisiyle kavgaya dönüştüğü ve Sarıbacak'ın H.A. tarafından bıçaklandığı belirtildi.

Olay, saat 01.00 sıralarında, Kültür Mahallesi'ndeki 8 katlı apartmanın 7'nci katındaki dairede meydana geldi. İddiaya göre, eğlenmek için bir araya gelen arkadaş grubu, alkol aldı. Bir süre sonra grup arasında yüksek ses ve gürültü nedeniyle tartışma başladı. Kısa sürede kavgaya dönüşen olayda H.A., eline geçirdiği bıçağı Baran Sarıbacak'ın göğsüne ve boynuna sapladı. Ağır yaralanan Sarıbacak, 2 arkadaşının çağırdığı taksiyle Alsancak Nevvar-Salih İşgören Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Tedaviye alınan Sarıbacak, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Baran Sarıbacak'ın cansız bedeni, otopsi yapılmak üzere İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Polis ekipleri ise 1'i H.A. olmak üzere 2 kişiyi gözaltına alırken, sorguların sürdüğü öğrenildi.