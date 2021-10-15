Üye Girişi
2300 rakımdaki Kef Kalesi'ndeki kazı çalışmaları tarihe ışık tutacak - Son Dakika

2300 rakımdaki Kef Kalesi'ndeki kazı çalışmaları tarihe ışık tutacak

15.10.2021 11:00
2300 rakımdaki Kef Kalesi'ndeki kazı çalışmaları tarihe ışık tutacak

Bitlis'in Adilcevaz ilçesinde Urartular dönemine ait 2300 rakımdaki Kef Kalesi'nde 50 yıl aradan sonra başlatılan arkeolojik kazı çalışmalarının tarihe ışık tutması bekleniyor.

Bitlis'in Adilcevaz ilçesinde Urartular dönemine ait 2300 rakımdaki Kef Kalesi'nde 50 yıl aradan sonra başlatılan arkeolojik kazı çalışmalarının tarihe ışık tutması bekleniyor.

Kültür ve Turizm Bakanlığının izni, Ahlat Müze Müdürü Mikail Ercek'in başkanlığında yürütülen çalışmalarda, Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi (YYÜ) Arkeoloji Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. İsmail Coşkun'un bilimsel danışmanlığında 15 kişilik ekip görev yapıyor.

Urartu Kralı 2. Rusa tarafından Süphan Dağı eteğinde Van Gölü'ne hakim tepede inşa edilen Kef Kalesi'nde, üzerinde çivi yazısı olan taş ve seramik parçaları bulundu.

"Kale, milattan önce 7. yüzyıla tarihlendiriliyor"

Doç. Dr. Coşkun, AA muhabirine, 50 yıl sonra Kef Kalesi arkeolojik kazı çalışmasına başlamanın mutluluğunu yaşadıklarını söyledi.

Kazıya, kalenin içindeki sarayın salon bölümünden başladıklarını anlatan Coşkun, şöyle konuştu:

"Bu bölümde yaptığımız ilk kazılarda önemli buluntular elde ettik. Çivi yazılı taş bir belge ile yine çivi yazılı seramik belge bulduk. Kazılarımız, milattan önce 685-645 yılları arasında hüküm süren Urartu'nun önemli krallarından 2. Rusa döneminde inşa edilen sarayın salon bölümünde yapılıyor. Bu saray milattan önce 7. yüzyılın ilk yarısına tarihleniyor. Kalenin, büyük bir yangın geçirdiğini çalışmalarda ortaya çıkardık. Buradaki devasa fil ayaklarını (kolonlar) tekrar ortaya çıkarmak ve turizme katkı sağlamak için çalışmalarımızı devam ettiriyoruz."

"Sarayda 30 oda tespit edilmiş"

Urartu Kralı 2. Rusa'nın imar faaliyetlerine önem verdiğini ve buradaki taş cinsini genellikle kazılarda görmediklerini aktaran Coşkun, kralın getirttiği andezit taşlarından sadece salon bölümü yaptırmadığını aynı zamanda sur inşasında da bu taşlardan faydalandığını dile getirdi.

Yangından sonra kullanılmayan sarayda büyük bir yağmanın yaşandığını belirten Coşkun, şunları kaydetti:

"Yaptığımız çalışmalarda en azından o dönemden kalan diğer buluntuları bulmak ve fil ayaklarını tekrar kaldırmak istiyoruz. Burası 2650 yıllık bir kale. 2. Rusa'nın en zengin olduğu dönemde yaptırılan kalelerden biri. Sarayda önceki kazılarda 30 oda tespit edilmiş ancak en az 100 oda olduğunu değerlendiriyoruz. Diğer odaları gelecek yıl kazmayı planlıyoruz. Bu yıl fil ayaklarının bazı kısımlarını ayağa kaldırarak etrafını açacağız. Bu çalışmalarla hem Urartular dönemine hem de Adilcevaz arkeolojisine katkı sunmayı istiyoruz. Yapı ve içindeki buluntularla ilgili fazla bilgimiz yok. Urartu ve bölge arkeolojisiyle ilgili yeni bilgiler ortaya çıkaracağız."

Kazı çalışmasını inceleyen Kaymakam İsmail Demir ise "Kef Kalesi insanlık tarihinin en eski yapılarından biri." dedi.

Urartulara ev sahipliği yapmış mekanın gün yüzüne çıkarılmasının ilçe ve bölge için önemli olduğunu belirten Demir, "Bu arkeolojik kazıların turizme ve buradaki diğer sektörlere katkı sunacağını düşünüyorum. Çalışma yürüten hocalarımıza teşekkür ediyoruz." ifadelerini kullandı.

İsmail Coşkun, Adilcevaz, Seramik, Bitlis, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel 2300 rakımdaki Kef Kalesi'ndeki kazı çalışmaları tarihe ışık tutacak - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika

Sinir krizi geçiren kadın erkek arkadaşının kafasını otomobille ezerek öldürdü! Kan donduran vahşetin arkasından kıskançlık çıktı 11:05 Sinir krizi geçiren kadın erkek arkadaşının kafasını otomobille ezerek öldürdü! Kan donduran vahşetin arkasından kıskançlık çıktı Son dakika gündem haberleri! Güncel son dakika olayları 10:49 Son dakika gündem haberleri! Güncel son dakika olayları Abisinin katilinin bulunması için o dönemki Cumhurbaşkanından yardım istedi, katil kendisi çıktı 10:24 Abisinin katilinin bulunması için o dönemki Cumhurbaşkanından yardım istedi, katil kendisi çıktı
Oyuncu Bensu Soral'dan, Hakan Baş ile boşandığı iddiasına jet hızında yalanlama geldi 10:15 Oyuncu Bensu Soral'dan, Hakan Baş ile boşandığı iddiasına jet hızında yalanlama geldi Pink Floyd'un 78 yaşındaki solisti George Rager Waters, 5. kez dünya evine girdi 09:26 Pink Floyd'un 78 yaşındaki solisti George Rager Waters, 5. kez dünya evine girdi Eşinin boğazı kesilmiş olarak bulunmuştu! Kayıplara karışan otelci Nuri Yıldız'ın cansız bedeni bulundu 08:12 Eşinin boğazı kesilmiş olarak bulunmuştu! Kayıplara karışan otelci Nuri Yıldız'ın cansız bedeni bulundu
Sigara ve otomobil vergisinde yeni karar! Cumhurbaşkanı'na vergileri üç katına çıkarma yetkisi verildi 08:00 Sigara ve otomobil vergisinde yeni karar! Cumhurbaşkanı'na vergileri üç katına çıkarma yetkisi verildi Beyrut'taki silahlı çatışmaların ortasında kalan adam rahat tavırlarıyla dikkat çekti 21:22 Beyrut'taki silahlı çatışmaların ortasında kalan adam rahat tavırlarıyla dikkat çekti

Son Dakika Haberleri
11:05 Son Dakika: Gelirler giderleri karşılayamadı! Merkezi yönetim bütçesi eylülde 23,6 milyar TL açık verdi
11:05 Sinir krizi geçiren kadın erkek arkadaşının kafasını otomobille ezerek öldürdü! Kan donduran vahşetin arkasından kıskançlık çıktı
10:51 3 çocuk annesi kadının cansız bedeni, 10 metre derinlikteki kuyuda bulundu
10:48 Son dakika gündem haberleri! Güncel son dakika olayları
10:48 Yol verme kavgası kanlı bitti! Taksi yolcusu, temizlik işçisini bıçaklayarak öldürdü
10:27 BİM, Afyon'da topraksız tarım yapan şirketini 51.3 milyon lira bedelle satın aldı
10:24 Abisinin katilinin bulunması için o dönemki Cumhurbaşkanından yardım istedi, katil kendisi çıktı
10:22 AK Parti'den seçimlerle ilgili değişiklik kararları! Zarfsız oy kullanımı gündeme geldi
10:15 Oyuncu Bensu Soral'dan, Hakan Baş ile boşandığı iddiasına jet hızında yalanlama geldi
10:06 Son Dakika: Merkez Bankası yıl sonu enflasyon ve dolar tahminini yükseltti
Son Dakika: Gelirler giderleri karşılayamadı! Merkezi yönetim bütçesi eylülde 23,6 milyar TL açık verdi Son Dakika: Gelirler giderleri karşılayamadı! Merkezi yönetim bütçesi eylülde 23,6 milyar TL açık verdi         
11:06
3 çocuk annesi kadının cansız bedeni, 10 metre derinlikteki kuyuda bulundu 3 çocuk annesi kadının cansız bedeni, 10 metre derinlikteki kuyuda bulundu         
10:51
BİM, Afyon'da topraksız tarım yapan şirketini 51.3 milyon lira bedelle satın aldı BİM, Afyon'da topraksız tarım yapan şirketini 51.3 milyon lira bedelle satın aldı         
10:28
AK Parti'den seçimlerle ilgili değişiklik kararları! Zarfsız oy kullanımı gündeme geldi AK Parti'den seçimlerle ilgili değişiklik kararları! Zarfsız oy kullanımı gündeme geldi         
10:23
Son Dakika: Merkez Bankası yıl sonu enflasyon ve dolar tahminini yükseltti Son Dakika: Merkez Bankası yıl sonu enflasyon ve dolar tahminini yükseltti         
10:07
FETÖ'cü komutandan 8 şehidimize büyük ihanet! Terör saldırısının araştırılmasını önlemiş FETÖ'cü komutandan 8 şehidimize büyük ihanet! Terör saldırısının araştırılmasını önlemiş         
09:05
Son dakika! Meteoroloji, İstanbul'u uyardı: Son 10 yıla göre kar yağışı fazla olacak Son dakika! Meteoroloji, İstanbul'u uyardı: Son 10 yıla göre kar yağışı fazla olacak         
08:09
İbrahim Tatlıses, gelini Yasemin Şefkatli'ye düğün hediyesi olarak altın kemer takmış İbrahim Tatlıses, gelini Yasemin Şefkatli'ye düğün hediyesi olarak altın kemer takmış         
00:13
İmamoğlu'nun veto ettiği kararlar meclisten geçti! Komisyon kurulacak İmamoğlu'nun veto ettiği kararlar meclisten geçti! Komisyon kurulacak         
19:31
Taliban'ın Türkiye'ye yaptığı üst düzey ziyarette tek bayrak detayı dikkat çekti Taliban'ın Türkiye'ye yaptığı üst düzey ziyarette tek bayrak detayı dikkat çekti         
18:12
Kadın, 188 bin TL maaş verdiği genç adama her istediğini yaptırıyor Kadın, 188 bin TL maaş verdiği genç adama her istediğini yaptırıyor         
18:02
Zehra Güneş, Zehra Güneş, "Erkek arkadaş kullanmıyorum" sözlerinden dolayı eleştirenlere seslendi         
17:10
Cristiano Ronaldo'dan sevgilisine 124 bin euroluk çanta Cristiano Ronaldo'dan sevgilisine 124 bin euroluk çanta         
16:26
Son Dakika: Ümitcan Uygun'un baş şüpheli olarak tutuklandığı soruşturmada, Esra Hankulu'nun iç kanama sonucu yaşamını yitirdiği ortaya çıktı Son Dakika: Ümitcan Uygun'un baş şüpheli olarak tutuklandığı soruşturmada, Esra Hankulu'nun iç kanama sonucu yaşamını yitirdiği ortaya çıktı         
15:58
Putin'in cevabı ABD'li gazetecide buz etkisi yarattı: Önümde ne dediğimi duymamış gibi soruyu tekrarlayan güzel bir kadın var Putin'in cevabı ABD'li gazetecide buz etkisi yarattı: Önümde ne dediğimi duymamış gibi soruyu tekrarlayan güzel bir kadın var         
14:47
Türk-İş Başkanı'nın 2022 asgari ücret zammı çıkışı: 45 yıla bedel olacak Türk-İş Başkanı'nın 2022 asgari ücret zammı çıkışı: 45 yıla bedel olacak         
14:44
Marmaray'da yeni dönem başladı! Yolcular artık telefonla konuşup internete girebilecek Marmaray'da yeni dönem başladı! Yolcular artık telefonla konuşup internete girebilecek         
22:07
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 15.10.2021 11:12:21. #1.11#
SON DAKİKA: 2300 rakımdaki Kef Kalesi'ndeki kazı çalışmaları tarihe ışık tutacak - Son Dakika
ios android huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement