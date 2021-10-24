Atv yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor.Diziseverler, yayın akışı listesinde beklediği diziler ve yarışma programlarını bulabilecekler. Atv kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…
00:20 Cehennem
02:40 Cehennem
05:00 Maraşlı
07:30 atv’de Hafta Sonu
10:00 Nihat Hatipoğlu ile Kuran ve Sünnet
11:45 Dizi TV
12:35 Kardeşlerim
15:25 Kuruluş Osman
19:00 ATV Ana Haber
20:00 Kim Milyoner Olmak İster?
Kaynak: InterSinema.com
Son Dakika › TV › 24 Ekim 2021 Atv Yayın Akışı - Son Dakika