Eurosport yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor. Eurosport kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…
00:40 Pist Bisikleti Dünya Şamp.
02:30 Alp Disiplini: Dünya Kupası
03:00 Alp Disiplini: Dünya Kupası
04:00 Pist Bisikleti Dünya Şamp.
06:00 Hall Of Fame Soçi
07:00 Alp Disiplini: Dünya Kupası
08:00 Pist Bisikleti Dünya Şamp.
09:30 Touring Car Racing
10:00 Alp Disiplini: Dünya Kupası
12:00 Pist Bisikleti Dünya Şamp.
13:30 Alp Disiplini: Dünya Kupası
14:05 Alp Disiplini: Dünya Kupası
15:15 Bisiklet: Paris Roubaix
15:55 Bisikletli Kros: Ruddervoorde
17:15 Bisikletli Kros: Ruddervoorde
18:20 Haberler
18:25 Pist Bisikleti Dünya Şamp.
21:55 Haberler
22:00 Bisikletli Kros: Cincinnati
23:10 Bisikletli Kros: Cincinnati
Kaynak: InterSinema.com
Son Dakika › TV › 24 Ekim 2021 Eurosport Yayın Akışı - Son Dakika