Trt1 yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor.Diziseverler, yayın akışı listesinde beklediği diziler ve yarışma programlarını bulabilecekler. Trt1 kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…
00:15 Pelin Çift İle Gündem Ötesi
01:30 Pelin Çift İle Gündem Ötesi Artı
01:45 Kıbrıs Zafere Doğru
03:50 Muhteşem Kraliçe
05:55 Yeşil Deniz
08:40 Payitaht Abdülhamid
11:50 Enine Boyuna
13:00 Ailenin Yeni Üyesi
14:10 Bizim Köyün Kızları
16:00 Barbaroslar Akdeniz'in Kılıcı
19:00 Ana Haber
20:00 Teşkilat
23:45 3'te 3
Kaynak: InterSinema.com
Son Dakika › TV › 24 Ekim 2021 Trt1 Yayın Akışı - Son Dakika