Son dakika haberi! Uyuşturucu yakalamaktan ödüllü polis, uyuşturucu ile kaçarken yakalandı - Son Dakika

- Uyuşturucu yakalamaktan ödüllü polis, uyuşturucu ile kaçarken yakalandı

ADANA - Konya'da 24 kilo 600 gram eroin ile yakalanan polis memurunun, Adana'da uyuşturucu yakalamaktan ödül alan Cumhur A. olduğu ortaya çıktı.

Edinilen bilgiye göre olay, dün gece saatlerinde Konya-Adana Karayolu üzerinde meydana geldi. Konya Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ile yapılan ortak çalışmalarda, uyuşturucu nakli yapan kanalların deşifresine yönelik olarak, Konya-Adana yolu üzeri Tatlıcak Tesisleri önünde uygulama noktası oluşturuldu.

Ekiplerin uygulama yaptığı sırada kontrol noktasına giren 07 MSP 74 plakalı araç durduruldu. Adana Emniyet Müdürlüğü kadrosunda görevli polis memuru Cumhur A.'nın kullandığı araç, kimlik tespiti yapıldığı sırada uygulama noktasında görevli polis memuru Y.N'ye çarparak yaralanmasına sebep oldu ve kaçmaya başladı.

Araç, Konya-Adana Karayolunun 60. kilometresinde başka bir araca çarparak durdu.

Polis ekipleri tarafından sürücü Cumhur A. ve eşi N.A. yakalandı. Şüpheli Cumhur A. polislere de saldırmaya çalışırken polis memurları S.Ş. sağ el parmağından, Ö.C. ise belinden yaralandı.

Polis ekiplerinin kontrollerinde 48 parça halinde 24 kilo 600 gram eroin ele geçirildi. Şüpheli Cumhur A. ve eşi N.A. adliyeye sevk edildi.

Ödüllü polis

Adana Emniyet Müdürlüğü'nde Cumhur A.'nın 20 Mart 2019'da uyuşturucu hap sevkiyatı yapan bir aracı meslektaşı İ.Y. ile uzun uğraşlar sonucu yakalamalarından ötürü dönemin Adana Valisi Mahmut Demirtaş tarafından 'Başarı Belgesi' verildiği ortaya çıktı.