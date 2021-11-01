24 kilo uyuşturucuyla yakalanan ödüllü polis, 60 kilometre kaçmış - Son Dakika

KONYA narkotik polisi tarafından 24 kilo 600 gram eroinle yakalanan polis memuru Cumhur Acarca'nın (40), otomobiliyle 60 kilometre kaçtığı, takip sırasında çarptığı otomobildeki 4 kişinin de yaralandığı ortaya çıktı. Gözaltına alınan Acarca'nın aracında suç unsuruna rastlanmadığı, polisin çevrede yaptığı araştırmada uyuşturucuyu attığının tespit edildiği belirtildi.

Konya Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube ile İstihbarat Şube Müdürlüğü'nün ortak çalışmayla 29 Ekim gecesi Ereğli yolunda Adana'nın Yüreğir İlçe Emniyet Müdürlüğü'nde görevli polis memuru Cumhur Acarca'nın kullandığı 07 MSP 74 plakalı otomobil durduruldu. Kimlik kontrolü sırasında Acarca, uygulama noktasındaki polis memuru Yasin Noyan'a çarparak kaçtı. Polislerin peşine düştüğü otomobil, yaklaşık 60 kilometrelik takibin ardından Ereğli- Adana karayolunda başka bir otomobile çarptı. Bu otomobildeki 4 kişi yaralandı.

Kaza sonrası Acarca ile yanındaki eşi N.A. gözaltına alınmak istendi. Ancak Cumhur Acarca, görevli polislere direnince arbede yaşandı. Bu sırada polis memuru Süleyman Şimşek 'in sağ el parmağı kırıldı, Ömer Canlı ise beline aldığı darbe sonucu yaralandı. 3 polis memuru ile otomobildeki 4 yaralı, hastaneye kaldırıldı. Polis memurları, tedavilerinin ardından taburcu oldu.Acarca çiftini gözaltına alan ekiplerin otomobilde yaptığı aramada herhangi bir suç unsuruna rastlanmadı. Çevrede yapılan aramada ise otomobilden atıldığı anlaşılan 24 kilo 600 gram eroin bulundu. Konya Emniyet Müdürlüğü'nde sorgulanan Acarca tutuklanırken, eşi N.A. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.AVUKATI DARBETTİĞİ İÇİN CEZA ALMIŞ

Kaçarken 3'ü meslektaşı 7 kişinin yaralanmasına neden olan Cumhur Acarca, 2009 yılında İstanbul'da görevliyken, 5 meslektaşıyla birlikte avukat Malik Zengin'i darbettikleri gerekçesiyle yargılandıkları davada 1 yıl 3 ay ceza almıştı. Daha sonra Adana Emniyet Müdürlüğü'ne atanan Cumhur Acarca, meslektaşı İ.Y. ile 20 Mart 2019'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda şüphelileri yakalamış, dönemin Adana Valisi Mahmut Demirtaş tarafından 'Başarı Belgesi' ile ödüllendirilmişti.