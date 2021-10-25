Bein sports 1 yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor. Bein sports 1 kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…
00:00 Z Raporu
01:00 Göztepe - Trabzonspor
02:45 İH Konyaspor - Y. Kayserispor
04:30 Ç. Rizespor - Kasımpaşa
06:15 Gaziantep FK - G. Giresunspor
08:00 Z Raporu
09:00 Yeni Gün
11:00 Gamer
12:00 Arşiv Süper Lig: FTA Antalyaspor - M. Başakşehir
12:30 Arşiv Süper Lig: Fenerbahçe - A. Alanyaspor
13:00 Maç Başlıyor
13:30 V. Karagümrük - A. Hatayspor
15:30 Maç Başlıyor
16:00 DG Sivasspor - A. Demirspor
18:00 beIN Süper Lig
19:00 Fenerbahçe - A. Alanyaspor
21:00 beIN Süper Lig
23:00 Trio
Kaynak: InterSinema.com
Son Dakika › TV › 25 Ekim 2021 Bein sports 1 Yayın Akışı - Son Dakika