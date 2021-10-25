25 Ekim 2021 Tv 2 Yayın Akışı - Son Dakika

Tv 2 yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor.Diziseverler, yayın akışı listesinde beklediği diziler ve yarışma programlarını bulabilecekler. Tv 2 kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…

TV 2 YAYIN AKIŞI

01:15 Karışık Pizza

02:30 Çocuklar Duymasın

04:00 Ben Bilmem Eşim Bilir

06:00 Tatlı İntikam

08:45 Yabancı Damat

10:15 Dünya Hali

12:30 Çok Gezenti

14:00 Rehber

15:30 Çocuklar Duymasın

18:00 Babamın Ceketi

19:45 Kelime Oyunu

21:15 Deli Saçması

23:30 Deli Saçması