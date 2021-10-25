Trt1 yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor.Diziseverler, yayın akışı listesinde beklediği diziler ve yarışma programlarını bulabilecekler. Trt1 kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…
01:05 Barbaroslar Akdeniz'in Kılıcı
03:30 Payitaht Abdülhamid
05:45 Tek Yürek
09:00 Dr. Yerebakan ile Hayatın Ritmi
10:30 Masumlar Apartmanı
13:00 Bizim Köyün Kızları
15:30 Dünya Hali
16:30 Seksenler
19:00 Ana Haber
19:55 İddiaların Aksine
20:00 Tarzan Efsanesi
Kaynak: InterSinema.com
Son Dakika › TV › 25 Ekim 2021 Trt1 Yayın Akışı - Son Dakika