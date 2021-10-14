25. Uluslararası Ankara Caz Festivali başladı - Son Dakika

Uluslararası 25. Ankara Caz Festivali'nin açılış konserini, Hava Kuvvetleri Komutanlığı Cazın Kartalları Orkestrası verdi, orkestraya vokalist Yıldız İbrahimova eşlik etti.

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Kültür ve Turizm Bakanlığınca desteklenen ve Caz Derneğince düzenlenen 25. Uluslararası Ankara Caz Festivali başladı.

CerModern'de sahne alan Hava Kuvvetleri Cazın Kartalları Orkestrası'nı, şef Sabri Belce yönetti.

Uzun soluklu caz çalışmalarının önemine ve zorluklarına vurgu yapmak için bu yıl, "Cazda Sürdürülebilirlik" temasıyla düzenlenen festivalde, Cazın Kartalları, vokalist Yıldız İbrahimova'ya eşlik etti.

İbrahimova ve Cazın Kartalları orkestrası, Ankaralı cazseverler tarafından uzun süre ayakta alkışlandı.

Festivalde, Caz Derneği 25. Yıl Özel Ödülü, caz sanatçısı Tuna Ötenel'e verildi. Katkılarından dolayı da Kültür ve Turizm Bakanlığı Telif Hakları Genel Müdürü Ziya Taşkent'e plaket takdim edildi.

Sanatseverler, 24 Ekim'e kadar devam edecek festivalde bazı etkinliklere ücretsiz katılabilecek.

Etkinliklerle ilgili detaylı bilgiye, "https://www.cazdernegi.org/festivals/ankaracazfestivali" adresinden ulaşılabilecek.