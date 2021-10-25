"251 Mektup / 15 Temmuz Şehitlerine Mektuplar" kitabı tanıtıldı - Son Dakika

15 Temmuz Derneği ve Okur Kitaplığı iş birliğiyle 15 Temmuz Darbe Girişiminin 5. yıl dönümünde yayın hayatına kazandırılan "251 Mektup/ 15 Temmuz Şehitlerine Mektuplar" kitabının basın tanıtımı yapıldı.

Hafıza 15 Temmuz Müzesi'ndeki tanıtım programına, Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Özgül Özkan Yavuz, eski Çevre ve Şehircilik Bakanı İdris Güllüce ve 15 Temmuz Derneği Başkanı İsmail Hakkı Turunç'un yanı sıra yazar ve akademisyenler katıldı.

15 Temmuz şehit ailelerinden, gazeteciler, yazarlar ve akademisyenlerden alınan mektupların bir araya getirildiği eser, bugünden geleceğe bırakılacak bir kaynakça olma özelliği gösteriyor.

"Şehitlerimizi hiçbir zaman yalnız bırakmayacağımızın bilinmesini istiyorum"

Etkinlikte konuşan Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Özgül Özkan Yavuz, 15 Temmuz darbe girişiminin bugüne kadar bu milletin gördüğü en büyük kalleşlik olduğunu vurgulayarak, "Hain girişimin ilk anlarından itibaren canını, kanını feda etmeyi göze alıp ardında bıraktıklarını düşünmeden Türkiye'nin her yerinde sokaklara çıkan kadını, erkeği, genci, yaşlısı, herkese millet olarak sonsuz şükran borçluyuz." dedi.

15 Temmuz Derneği'nin her zaman önemli ve takdire şayan çalışmalar yürüttüğüne dikkati çeken Yavuz, sözlerini şöyle sürdürdü:

"O gün Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın çağrısıyla sokağa döküldük. Sokağa dökülen Türk milletinin gösterdiği cesaret ve kararlıkla elde edilen bu zafer sahip olduğumuz gerçek vatanseverliği ve demokrasi bilincini de ortaya koymuş oldu. O geceyi, o gece yaşananları, şehitlerimizi. gazilerimizi unutmamak, unutturmamak ve hatıralarını ebediyen yaşatabilmek için 15 Temmuz derneğimiz her zaman önemli ve takdire şayan çalışmalar yürütüyor. Ünsal Ünlü'nün genel yayın yönetmenliğinde, Okur Kitaplığı'yla birlikte gazeteci yazarımız Gülcan Tezcan hanımefendinin editörlüğünde hazırlanan bu özel kitap da derneğimizin o önemli tarihe not düşen çalışmalarından bir tanesi. Kitapta mektupları bulunan şehit yakınlarımızın acılarını yürekten paylaşıyorum. Onları hiçbir zaman yalnız bırakmayacağımızın bilinmesini istiyorum."

Eski Çevre ve Şehircilik Bakanı İdris Güllüce de Anadolu insanının asırlarca "gitti de gelmedi" diye türküler söyleyen bir millet olduğuna işaret ederek, "Biz hep o türkülerle büyüdük. Benim çocukluğumda ilkokul öğretmenim köyünün tek canlı kalanıydı. Şehitlerimiz için bugüne kadar çok güzel şeyler yapıldı. Onlar için ne yapsak azdır." diye konuştu.

15 Temmuz Derneği Genel Sekreteri Dündar Ziya Gültekin de sömürgecilerin 20. yüzyılda yeni bir yönetim modeli benimseyerek sömürmek istedikleri ülkelerde vatansever ve sadece ülkesinin menfaatini düşünen idareciler iş başına geldiğinde darbelerle onları sindirmeye çalıştıklarını söyledi.

Gültekin, 15 Temmuz darbe girişiminin başarısız olmasında 251 şehit ve 2.734 gazinin vatan ve millet sevdası olduğuna vurgu yaparak, şunları kaydetti:

"Bu eseri, 251 şehidimizin ailesiyle görüşerek onlara dair tüm bilgileri derleyerek ve nihayet her aileden bir kişinin hissiyatını ifade eden bir mektup alarak, yazamayan aileler içinse gazeteciler, yazarlar, akademisyenler ve sanatçılardan da mektuplar toplayarak oluşturduk. 15 Temmuz Derneği kurulduğu günden bu yana iki ana amaç etrafında çalışmalarını yürütmektedir. Bunlardan ilki o gece şehadete yürüyen 251 vatandaşımızın ve 2.734 gazimizle kardeşlik hukuku geliştirmek, diğeri ise 15 Temmuz destanını geleceğe aktaracak ve milli hafızada canlı tutacak sosyal etkinlikleri organize etmektir."

251 Mektup/ 15 Temmuz Şehitlerine Mektuplar kitabının editörü Gülcan Tezcan ise şehitlerin hatırasını yaşatmak ve onları gelecek kuşaklara tanıtmak için böyle bir çalışma yaptıklarını belirterek, 15 Temmuz şehitleriyle yapılan bütün çalışmaların kıymetli olduğunu ifade etti.

Konuşmaların ardından 15 Temmuz Derneği Başkanı İsmail Hakkı Turunç tarafından Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Özgül Özkan Yavuz'a kitap takdim edildi.