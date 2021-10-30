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26. Boston Türk Kültür ve Sanat Festivali başladı - Son Dakika

26. Boston Türk Kültür ve Sanat Festivali başladı

30.10.2021 00:32
26. Boston Türk Kültür ve Sanat Festivali başladı

ABD'nin Massachusetts eyaletine bağlı Boston şehrinde, bu yıl 26'ncısı düzenlenen Türk Kültür ve Sanat Festivali, Türk bayrağının Boston Belediye Meydanı'na çekilmesiyle başladı.

ABD'nin Massachusetts eyaletine bağlı Boston şehrinde, bu yıl 26'ncısı düzenlenen Türk Kültür ve Sanat Festivali, Türk bayrağının Boston Belediye Meydanı'na çekilmesiyle başladı.

Açılış törenine Türkiye'nin Boston Başkonsolosu Ceylan Özen Erişen, Festivalin Kurucu Direktörü ve New England Türk Amerikan Kültür Derneği Başkanı Erkut Gömülü, yerel yönetimden temsilciler ve vatandaşlar katıldı.

Törende konuşan Gömülü, festival olarak çeyrek yüzyılı geride bırakmış olmaktan büyük mutluluk ve gurur duyduklarını ifade etti.

Başkonsolos Erişen de vatandaşların Cumhuriyet Bayramı'nı kutlayarak Türk bayrağının Boston'da dalgalanmasından gurur duyduğunu belirtti.

Cumhuriyet Bayramı kapsamında 1996'dan bu yana her yıl düzenlenen festival, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle bu yıl da dijital platformda yapılacak.

Sanal ortamda Göbeklitepe ve Topkapı Sarayı turları gösterilecek

15 Aralık'a kadar sürecek Boston Türk Kültür ve Sanat Festivali'nde "Anadolu'nun Renkleri" temalı programlar yer alacak.

Festival çerçevesinde sanal ortamda Göbeklitepe ve Topkapı Sarayı turları, çeşitli sergiler, şiir okumaları, film yarışması, Türk mutfağının tanıtımı gibi etkinlikler düzenlenecek.

Etkinliklere ilişkin detaylı bilgiye "http://www.BostonTurkishFestival.org" adresinden ulaşılabilecek.

26. Boston Türk Kültür ve Sanat Festivali başladı
26. Boston Türk Kültür ve Sanat Festivali başladı
26. Boston Türk Kültür ve Sanat Festivali başladı

Tam Gemi Şok Denemeleri, Massachusetts, Festival, Türk, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel 26. Boston Türk Kültür ve Sanat Festivali başladı - Son Dakika


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