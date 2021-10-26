26 Ekim 2021 Tv 2 Yayın Akışı - Son Dakika

26 Ekim 2021 Tv 2 Yayın Akışı
26.10.2021 06:42
26 Ekim 2021 Salı günü Tv 2 yayın akışını merak eden televizyon izleyicileri Tv 2 yayın akışı listesini buradan inceleyebilecek. Haftalık, günlük dizi ve yarışma programı takipçileri Tv 2 yayın akışında neler var merak ediliyor. Tv 2 kanalında bugün neler var?
Tv 2 yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor.Diziseverler, yayın akışı listesinde beklediği diziler ve yarışma programlarını bulabilecekler. Tv 2 kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…
TV 2 YAYIN AKIŞI
01:15 Kelime Oyunu
02:15 Kanıt
03:45 Akasya Durağı
04:50 Yalan Dünya
06:00 Küçük Ağa
08:00 Akasya Durağı
11:00 Magazin Masası
13:00 Kırık Hayatlar
14:00 Aşk-ı Memnu
16:00 Yaprak Dökümü
19:45 Kelime Oyunu
21:15 Yalan Dünya
23:30 Kanıt
Son Dakika 00:23 Fatih Terim'i çılgına çeviren olay! Isınmaya gitmeyen futbolcularına fena patladı 00:15 Doğu Perinçek, "Bu bir tuzak" deyip büyükelçilerin açıklamasını yorumladı: Geri adım atmadılar 23:17 Güntekin Onay'dan tarihi gaf! Canlı yayında skandalın eşiğinden dönüldü 22:36 Derbi bitti ama G.Saraylılar bir pozisyonda takılı kaldı! Mostafa Mohamed takımda istenmiyor 22:09 Son Dakika! ABD, krizi sürdürmekte kararlı! Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sözlerine "not edildi" deyip Kavala açıklamasını yenilediler 19:52 Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan ekonomiyle ilgili eleştirilere yanıt: Her evde araba var 18:45 Serap Paköz İle Gerçeğin Peşinde programında "Çocuk benden değil" diyen adam haklı çıktı 17:29 Halı yıkamaya götürülen halıdan 40 bin TL'lik altın çıktı