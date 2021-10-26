Trt1 yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor.Diziseverler, yayın akışı listesinde beklediği diziler ve yarışma programlarını bulabilecekler. Trt1 kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…
03:55 Yok Olmadan Keşfet
04:40 Seksenler
05:55 Tek Yürek
09:00 Dr. Yerebakan ile Hayatın Ritmi
10:30 Masumlar Apartmanı
13:00 Bizim Köyün Kızları
15:30 Dünya Hali
16:45 Seksenler
19:00 Ana Haber
19:55 İddiaların Aksine
20:00 Masumlar Apartmanı
Kaynak: InterSinema.com
Son Dakika › TV › 26 Ekim 2021 Trt1 Yayın Akışı - Son Dakika