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269 bin 756 şahsın GBT kontrolü yapıldı, 1278 aranan şahıs yakalandı - Son Dakika

269 bin 756 şahsın GBT kontrolü yapıldı, 1278 aranan şahıs yakalandı

02.11.2021 10:31
269 bin 756 şahsın GBT kontrolü yapıldı, 1278 aranan şahıs yakalandı

Samsun İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince ekim ayında 269 bin 756 şahsın GBT kontrolü yapıldı, 1278 aranan şahıs yakalandı.

Samsun İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince ekim ayında 269 bin 756 şahsın GBT kontrolü yapıldı, 1278 aranan şahıs yakalandı. Ekim ayında 24 bin 80 araç ve sürücüsüne ceza uygulanırken, 3 bin 880'ine 'emniyet kemeri takmamak'tan yazılması dikkat çekti.

İl Emniyet Müdürlüğü, halkın huzur ve güvenliği, kamu düzeninin sağlanması, suç ve suçlularla etkin mücadele kapsamında, Asayiş Şube Müdürlüğü, TEM Şube Müdürlüğü, KOM Şube Müdürlüğü, Güvenlik Şube Müdürlüğü, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü, Trafik Denetleme ve Bölge Trafik Denetleme Şube Müdürlükleri tarafından Ekim ayı içerisinde gerçekleştirilen uygulama ve denetimler sonucunda birçok suç ve suçluyu yakalayarak kamu düzeninin sağlanmasında etkili oldu.

Ekim ayı içerisinde gerçekleştirilen uygulama ve denetimler sonucunda 01-31 Ekim 2021 tarihleri arasında toplam 269 bin 756 şahsın GBT kontrolü yapıldı. Yapılan kontroller ile operasyonel çalışmalar sonucu toplam 1278 aranan şahıs yakalandı. 125 bin 286 Araç kontrol edilerek 24 bin 551 araç ve sürücüsüne işlem yapıldı, eğitim faaliyetleri kapsamında araç sürücüleri ve yayaların trafik kurallarına uymalarının sağlanması, trafik kuralları konusunda bilinç ve farkındalık oluşturmak amacıyla araç sürücüsü ve yolcuları olmak üzere 1157 kişiye trafik eğitimi verildi.

Operasyonda 43 adet ruhsatsız tabanca, 23 adet av tüfeği, 20 adet kurusıkı tabanca, 640 adet çeşitli çaplarda fişek, 12 kilo 909,08 gr esrar, 414,64 gram sentetik kannabinoid (bonzai, 28 bin 511 adet sentetik ecza (Gerica-Lyrca hap), 1487 adet ecstasy hap, 997,41 gram metamfetamin, 21 kök kenevir, 4 milyon 751 bin 800 dal boş makaron ile 45 bin 200 dal dolu makaron, 759,6 gr tütün, 14,4 kg kaçak nargile tütünü, 3 bin 712 adet emtia, 370 adet kesici alet, 426 adet içki aroması, 102 litre etil alkol, 36 adet cep telefonu ele geçirildi.

619 şüpheli şahıs yakalandı

Asayiş Şube Müdürlüğü, merkez ve dış ilçe emniyet müdürlüklerince yapılan şok uygulamalar ve yol uygulamalarında 257 bin 918 şahsın GBT'si sorgulandı, yapılan bu kontroller neticesinde aranması bulunan 619 şüpheli şahıs yakalandı. Ayrıca yapılan denetimlerde 48 bin 618 adet araç kontrol edildi, 382 adet araca işlem yapıldı, 27 adet ruhsatsız tabanca, 18 adet kurusıkı tabanca, 21 adet av tüfeği, 371 adet çeşitli çaplarda fişek, 368 adet kesici alet, 105,18 gram esrar maddesi, 30,35 gram sentetik kannabinoid 66,04 gram metanfematin, 2 bin 23 adet sentetik ecza (Gerica-Lyrca hap) ele geçirildi.

51 şahıs yakalandı, sahte savcı kimliği ele geçti

KOM Şube Müdürlüğü sorumluluk alanında toplam 44 olay meydana geldi, 51 şahıs yakalandı. Meydana gelen olaylarda 1 adet tabanca, 55 adet tabanca fişeği, 1 adet şarjör, 290 paket sigara, 161 litre içki, 4 milyon 751 bin 800 dal boş makaron, 45 bin 200 dal dolu makaron, 3 bin 712 adet emtia, 759,6 kilogram tütün, 102 litre etil alkol, 14,4 kilogram nargile tütünü, 36 adet cep telefonu, 426 adet içki aroması/içki kiti, 14 adet içki bandrolü, 33 adet içki şişesi etiketi, 9 adet boş içki şişesi, 150 adet içki şişesi kapağı, 1 adet sahte savcı kimlik kartı, 1 adet sahte savcı kimlik kartı ibareli evrak, 1 adet avukat cübbesi, 18 adet basıma hazır kart, 1 adet PVC cihazı, 1 adet dizüstü bilgisayar, 3 adet Geogle simgesi basılmış kart ele geçirildi, 104 şahsın GBT sorgulaması yapıldı.

FETÖ'den 4 şahsa gözaltı

TEM Şube Müdürlüğü sorumluluğunda 4 olay meydana geldi. FETÖ/PDY silahlı terör örgütü içerisindeki faaliyetlerinden dolayı 4 şahıs hakkında "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan işlem yapıldı.

12,8 kilo esrar ele geçti

Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce uyuşturucu ile mücadele kapsamında toplam 337 olay meydana geldi. Olaylarda 512 şahıs yakalandı. Meydana gelen olaylarda; 12 kg 803,9 gram esrar, 384,29 gram sentetik kannabinoid, 26 bin 488 adet sentetik ecza, 1487 adet ecstasy hap (931,37 gr metamfetamin, 0,38 gr kokain, 2,02 gr eroin), 1,45 gr toz esrar, 21 kök keneviri ile 15 tabanca, 202 mermi fişeği, 2 tüfek, 12 tüfek kartuşu, 2 kurusıkı tabanca 2 adet amaç dışı bıçak ele geçirildi.

Şube müdürlüğünce yapılan denetimlerde 9 bin 529 şahsın GBT sorgulaması yapıldı,

24 şahsa işlem

Güvenlik Şube Müdürlüğü sorumluluğunda toplam 23 olay meydana geldi. Olaylarda 24 şahsa işlem yapıldı, 578 şahsın GBT'si sorgulandı.

Siber suçlardan 50 şahıs yakalandı

Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü sorumluluk alanında 165 olay meydana geldi. 7 bin 258 Yasadışı Bahisle Mücadele (SKM) suçundan 7 olayda 16 şahıs olmak üzere toplam 50 şahıs yakalandı, 218 şahsın GBT'si sorgulandı.

1395 yabancı uyruklu şahıs sorgulandı

Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü sorumluluğunda 3 olay meydana geldi. 18 Afgan uyruklu şahıs yakalandı. Yapılan kontrollerde toplam 1395 yabancı uyruklu şahıs sorgulandı, Türkiye'ye illegal yollardan giren 32, vize ve ikamet ihlali yapan 1 yabancı uyruklu şahıs hakkında gerekli işlemler yapıldı. Pelitköy Muhafaza Merkezi'nde muhafaza altına alınan 65 yabancı uyruklu şahıstan 1'i sınır dışı edildi, 54'ü çeşitli illerdeki Geri Gönderme Merkezi Müdürlüklerine gönderildi, 10 yabancı uyruklu şahıs Samsun İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teslim edildi.

24 bin 80 araç ve sürücüsüne ceza: 3 bin 880'i emniyet kemeri

Trafik Denetleme ve Bölge Trafik Denetleme Şube Müdürlükleri ve uygulama noktalarında yapılan denetimlerde ise 72 bin 480 araç sürücüsü kontrol edildi. 24 bin 80 araç ve sürücüsüne çeşitli kural ihlallerinden dolayı cezai işlem uygulandı. 322 araç sürücüsünün sürücü belgesine el konuldu, 1474 araç trafikten men edildi. 24 araca abart egzoz nedeniyle cezai işlem uygulandı, 187 motosiklet sürücüsüne kasksız motor kullanmaktan, 3 bin 880 araç sürücüsüne emniyet kemeri takmamaktan, 1561 araç sürücüsüne seyir halindeyken cep telefonu ile konuşmaktan, 792 araç sürücüsüne sürücü belgesiz araç kullanmaktan, 174 araca fazla yolcu taşımaktan, 1326 araca kırmızı ışık ihlalinden, 1541 araca duraklama ve park etme kurallarına uymama ve 291 sürücüye alkol veya uyuşturucu maddenin etkisindeyken araç kullanmaktan, 13 araç sürücüsüne ilgili belediyeden izin ve ruhsat almaksızın yetki belgesiz yolcu taşımacılığı yapmaktan cezai işlem uygulandı.

Ayrıca yapılan eğitim faaliyetleri kapsamında araç sürücüleri ve yayaların trafik kurallarına uymalarının sağlanması, trafik kuralları konusunda bilinç ve farkındalık oluşturmak amacıyla araç sürücüsü ve yolcuları olmak üzere 1157 kişiye trafik eğitimi verildi. - SAMSUN

Genel Bilgi Tarama, Emniyet Müdürlüğü, Tragger, Ekim, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa 269 bin 756 şahsın GBT kontrolü yapıldı, 1278 aranan şahıs yakalandı - Son Dakika


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SON DAKİKA: 269 bin 756 şahsın GBT kontrolü yapıldı, 1278 aranan şahıs yakalandı - Son Dakika
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