Tv 2 yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor.Diziseverler, yayın akışı listesinde beklediği diziler ve yarışma programlarını bulabilecekler. Tv 2 kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…
01:15 Kelime Oyunu
02:15 Yalan Dünya
03:45 Kanıt
05:00 Müzik
06:00 Tatlı İntikam
08:45 Yabancı Damat
10:30 Rehber
12:00 Çok Gezenti
13:30 Şans Kapıyı Kırınca
15:30 Çocuklar Duymasın
19:45 Kelime Oyunu
21:15 Babamın Ceketi
23:15 Dünya Hali
Kaynak: InterSinema.com
Son Dakika › TV › 27 Ekim 2021 Tv 2 Yayın Akışı - Son Dakika