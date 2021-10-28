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28 Ekim 2021 Tv 2 Yayın Akışı - Son Dakika

28 Ekim 2021 Tv 2 Yayın Akışı

28.10.2021 06:42
28 Ekim 2021 Tv 2 Yayın Akışı

28 Ekim 2021 Perşembe günü Tv 2 yayın akışını merak eden televizyon izleyicileri Tv 2 yayın akışı listesini buradan inceleyebilecek. Haftalık, günlük dizi ve yarışma programı takipçileri Tv 2 yayın akışında neler var merak ediliyor. Tv 2 kanalında bugün neler var?

Tv 2 yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor.Diziseverler, yayın akışı listesinde beklediği diziler ve yarışma programlarını bulabilecekler. Tv 2 kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…

TV 2 YAYIN AKIŞI

01:15 Kelime Oyunu

02:15 Kanıt

03:45 Akasya Durağı

04:50 Yalan Dünya

06:00 Küçük Ağa

08:00 Akasya Durağı

11:00 Magazin Masası

13:00 Kırık Hayatlar

14:00 Aşk-ı Memnu

16:00 Yaprak Dökümü

19:45 Kelime Oyunu

21:15 Yalan Dünya

23:30 Kanıt

28 Ekim 2021 Tv 2 Yayın Akışı
28 Ekim 2021 Tv 2 Yayın Akışı
28 Ekim 2021 Tv 2 Yayın Akışı
28 Ekim 2021 Tv 2 Yayın Akışı
28 Ekim 2021 Tv 2 Yayın Akışı

Akasya Durağı, Yalan Dünya, TV, Son Dakika

Kaynak: InterSinema.com

Son Dakika TV 28 Ekim 2021 Tv 2 Yayın Akışı - Son Dakika


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SON DAKİKA: 28 Ekim 2021 Tv 2 Yayın Akışı - Son Dakika
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