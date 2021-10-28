Trt spor yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor. Trt spor kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…
01:00 Spor Artı
02:00 Taktik Analiz
03:30 Futbol Anadolu
05:00 İleri Üçlü
06:58 İstiklal Marşı
07:00 İlk Baskı
08:50 Takvim Yaprakları
08:55 Hava Durumu
09:00 İşitme Engelliler Spor Bülteni
09:15 Spor Toto 1. Lig Özetler
09:45 Süper Lig Goller
10:00 Spor Bülteni
11:00 Spor Manşet
12:30 Gün Ortası
13:30 İtalya Serie A Özetler
13:45 Süper Lig Panorama
14:00 TBMM-TV
18:00 Spor Merkezi
19:45 İtalya Serie A Özetler
19:50 İspanya La Liga Özetler
20:00 Spor Akşamı
21:00 Futbol Aklı
23:00 Aktüel Futbol
Kaynak: InterSinema.com
Son Dakika › TV › 28 Ekim 2021 TRT spor Yayın Akışı - Son Dakika