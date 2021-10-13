Üye Girişi
28 ildeki 'Çekirge' operasyonunda 199 kişi gözaltına alındı - Son Dakika

28 ildeki 'Çekirge' operasyonunda 199 kişi gözaltına alındı

13.10.2021 17:18
28 ildeki 'Çekirge' operasyonunda 199 kişi gözaltına alındı

EMNİYET Genel Müdürlüğü Kaçakçılıkla Mücadele ve Organize Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı ekiplerince sahte engelli raporu, reçete, PCR testi düzenleyerek devleti milyonlarca TL zarara uğratan 20 örgütlü yapıya yönelik 28 ilde düzenlenen 'Çekirge' operasyonunda 199 kişi gözaltına alındı.

EMNİYET Genel Müdürlüğü Kaçakçılıkla Mücadele ve Organize Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı ekiplerince sahte engelli raporu, reçete, PCR testi düzenleyerek devleti milyonlarca TL zarara uğratan 20 örgütlü yapıya yönelik 28 ilde düzenlenen 'Çekirge' operasyonunda 199 kişi gözaltına alındı.

KOM Daire Başkanlığı ekiplerince yürütülen çalışmada, 28 ilde SGK'yı milyonlarca TL zarara uğratan 20 örgütlü yapı ve 386 şüpheli tespit edildi. Soruşturma kapsamında şüphelilerden 235'i hakkında gözaltı kararı verilirken, 151'i de ifade işlemleri için emniyete davet edildi. Polisin düzenlediği operasyonlarda şimdiye kadar 199 kişi gözaltına alındı, diğerlerinin yakalanması için çalışmalar sürdürülüyor.

Öte yandan soruşturmada yeni detaylar ortaya çıktı. Sahte engelli raporu, usulsüz reçete ve usulsüz sigorta primi düzenlenmesi ve sahte PCR testi kullanılması yöntemleriyle suç işleyen 5 örgütlü yapı ve 132 kişi tespit edildi. Bu şüphelilerin kamu hastanelerinden normalde rapor alamayacak kişilere, engel oranını artırarak rapor temin ettikleri belirlendi. Sahte raporlar üzerinden ÖTV muafiyetinden faydalanılarak yeni araç alımında yüzde 40'a kadar avantaj, engelli maaşı ve ücretsiz toplu taşıma kartı gibi imkanlardan faydalanıldığı saptandı. Doğum sonrası yeni doğan bebeklere devletin imkanları ile temin edilen mama ve çocuk bezinin ihtiyacı olan kişilere verilmediği, hastanede görevli kişiler tarafından 3'üncü kişilere satıldığı da kayıtlara geçti. Genelde pahalı olan ilaçların, gerçek reçete ile iş birlikçi eczanelerden temin edildiği, bu ilaçların ilaç sıkıntısı yaşayan Irak ve Suriye'de fahiş fiyatta satıldığı da ortaya çıktı. Sahte PCR testi ile Covid-19 pozitif olma ihtimali bulunanların gerek yurt dışına çıkışlarında gerekse günlük hayatlarını aksatmadan AVM'lere giriş-çıkışta, şehirler arası seyahatte sıkıntı yaşamamak için herhangi bir sağlık kuruluşuna müracaat etmeden test yaptırmış gibi gösterdikleri belirlendi. Özellikle pandemi dönemi ile birlikte küçük ve orta ölçekli işletmelere sağlanan destekler kapsamında vergi iadesi ya da maddi destek alabilmek amaçlı kağıt üzerinde çalışan gösterilerek, desteklerden usulsüz olarak faydalandıkları tespit edildi.   İŞLETMECİLERİ DOLANDIRMIŞLARKendilerini telefonda 'kamu görevlisi' ve 'milletvekili danışmanı' olarak tanıtıp, suç işleyen örgütlü yapı içinde 11 şüpheli belirlendi. Şüphelilerin, milletvekili danışmanının ismini kullanarak, küçük ve orta ölçekli işletme sahiplerine düşük faizle kredi sağlama vaadinde bulundukları ve kendilerine inanan işletmecileri bu yöntemle dolandırdıkları saptandı.Öte yandan kendilerini 'polis' olarak tanıtıp, 'Bankadaki altınlarınız sahte mi değil mi kontrol edeceğiz, evinize polis gelip altınları laboratuvara götürecek. İncelemeden sonra teslim edeceğiz' söylemleriyle çok sayıda yaşlıyı yaklaşık 800 bin TL dolandırdıkları belirlendi.YÜKSEK KAR VAADİYLE VURGUN Antalya, Edirne, Gaziantep ve Ordu'da yüksek kar vaadi, saadet zinciri ve dini duyguları istismar eden 2 örgütlü yapı ve 20 kişi tespit edildi. Yüksek kar vaadiyle sistem kuran şüphelilerin, sisteme girenleri mağdur ettikleri belirlendi. Ankara, Bursa, Çanakkale, Çankırı, Diyarbakır, Tekirdağ ve Muğla'da hazine arazilerinin, gayrimenkullerin ve araçların satışlarında usulsüzlük ve avantajlı esnaf kredisi sağlayacağı vaadiyle suç işleyen 5 örgütlü yapı ve bunlara bağlı 138 kişi tespit edildi. Polisin çalışmasıyla ortaya çıkan örgütün, mağdur kişilere, kamu kurumlarınca satışa sunulmamış hazine arazilerini ilgili kurumlarda bulunan tanıdıkları vasıtasıyla satış yaptırabilecekleri vaadinde bulundukları öğrenildi. Örgüt yöneticileri, işlemlerin belirli bedel karşılığında gerçekleşeceğini, bu bedelin ise kurumlarda çalışanlara rüşvet ve arazinin bedeli olduğunu belirttiği ve böylece dolandırıcılık yaptıkları saptandı.NAYLON FATURA VURGUNU Afyon, Antalya, Bolu, Mardin, Mersin ve Yalova'da naylon fatura, usulsüz belge, usulsüz akaryakıt alım satımı ve ihalede usulsüzlük yöntemiyle suç işleyen 5 örgütlü yapı içerisinde de 64 kişi olduğu tespit edildi. Bu örgütün, kamu kurum ve kuruluşlarına yakıt taşıyan tankerlerin normal şartlar altında sağlayacağı yakıtın 3 katı yakıt sağlamış gibi gösterildiği ortaya çıktı. Kamu kurumlarından alınması gereken yakıtın organizasyon tarafından çalınan yakıtlardan oluştuğu, tankerlere tonaj işlemi uygulanırken ikiz plaka yönteminin kullanıldığı belirlendi. Yük taşıyan araçların gümrük işlemleri sırasında ödenmesi gereken transit vergi pulunun sahtesinin temin edilerek, normal şartlarda gümrükten geçemeyecek araçlara göz yumulduğu ortaya çıktı. TAPU İŞLERİNDE 'DUBLÖR' Batman, İstanbul, Muş ve Muğla'da, iş bulma vaadi ve sınavlara başkasını sokma, 'dublör kişi' yöntemiyle suç işleyen 2 örgütlü yapı ve içinde 21 kişi tespit edildi. Örgütün, yeni açılan hastanede taşeron kadroda istihdam sağlayabileceğini vadederek mağdurlardan para aldığı saptandı. Tapu iş ve işlemlerinde genellikle fotokopi belgeler ya da yıpranmış belgelerde gerçek sahibine benzeyen 'dublör' olarak nitelendirilebilecek kişilerin kullanılıp, gerçek sahiplerinin haberi olmadan satış yapıldığı ortaya çıktı. Sürücü belgesi sınavında da başkalarını sınava sokma karşılığında kazanç elde edildiği belirlendi.


Kaçakçılıkla Mücadele, Türk Lirası, PCR Testi, Engelli, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel 28 ildeki 'Çekirge' operasyonunda 199 kişi gözaltına alındı - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika

17:21 "Siyasi Cinayet" tartışmasına Destici'den yorum: Cumhur İttifakı seçimi vermemek için cinayet işleyecek algısı yapılıyor Son Dakika ekonomi haberleri! Ekonomiye dair tüm son dakika bilgileri 13 Ekim 2021 17:19 Son Dakika ekonomi haberleri! Ekonomiye dair tüm son dakika bilgileri 13 Ekim 2021 Erol Bulut'tan ses getirecek açıklamalar: Bence Kuntz'un getirilmesi doğru karar 16:45 Erol Bulut'tan ses getirecek açıklamalar: Bence Kuntz'un getirilmesi doğru karar
Gelinini öldürüp cesedini parçalara ayıran kayınpederden kan donduran itiraflar 16:28 Gelinini öldürüp cesedini parçalara ayıran kayınpederden kan donduran itiraflar Kastamonu'da polis memurlarını taşıyan midibüs kaza yaptı: 12 yaralı 16:25 Kastamonu'da polis memurlarını taşıyan midibüs kaza yaptı: 12 yaralı Son Dakika: Döviz alım satımında alt sınır olmaksızın kimlik tespiti zorunlu tutuldu 16:07 Son Dakika: Döviz alım satımında alt sınır olmaksızın kimlik tespiti zorunlu tutuldu
3. Dünya savaşıyla ilgili endişelendiren iddia! Çin'den gelen hazırlık haberi herkesi korkuttu 15:57 3. Dünya savaşıyla ilgili endişelendiren iddia! Çin'den gelen hazırlık haberi herkesi korkuttu Son Dakika! Dolar, 9 liranın üzerine çıktı 14:53 Son Dakika! Dolar, 9 liranın üzerine çıktı

Son Dakika Haberleri
17:23 20 yıl sonra annesinin yasak aşkını sokak ortasında defalarca bıçakladı
17:21 "Siyasi Cinayet" tartışmasına Destici'den yorum: Cumhur İttifakı seçimi vermemek için cinayet işleyecek algısı yapılıyor
17:18 Son Dakika ekonomi haberleri! Ekonomiye dair tüm son dakika bilgileri 13 Ekim 2021
17:07 Burak Elmas'tan alkışlanacak hareket: Yönetim kurulu masasında oturmayacağız
16:45 TikTok'ta, ''Squid Game'' şeker oyunu viral oldu! İşte akıma katılan fenomenler
16:44 Erol Bulut'tan ses getirecek açıklamalar: Bence Kuntz'un getirilmesi doğru karar
16:35 İçişleri Bakanlığı, "Mustafa Akıncı dahil 42 kişiye yasak koyuldu" iddiasına cevap verdi: Yalandır, nokta
16:26 Ronaldo'nun sınırlı sayıda üretilen arabaya ödediği fiyat, ağızları açık bıraktı
16:23 Anne doğum gününe çağırdığı genç kızları, oğluyla ilişkiye girmeye zorlamış
16:13 Son dakika magazin haberleri! En yeni magazin olayları
20 yıl sonra annesinin yasak aşkını sokak ortasında defalarca bıçakladı 20 yıl sonra annesinin yasak aşkını sokak ortasında defalarca bıçakladı         
17:23
Basketbol Federasyonu başkan adayı Erman Kunter: Bu savurganlığı sonlandıracağız Basketbol Federasyonu başkan adayı Erman Kunter: Bu savurganlığı sonlandıracağız         
17:21
Burak Elmas'tan alkışlanacak hareket: Yönetim kurulu masasında oturmayacağız Burak Elmas'tan alkışlanacak hareket: Yönetim kurulu masasında oturmayacağız         
17:07
Yeni evli adamın içinde 110 bin TL altın ve para olan aracı patladı Yeni evli adamın içinde 110 bin TL altın ve para olan aracı patladı         
16:40
Ronaldo'nun sınırlı sayıda üretilen arabaya ödediği fiyat, ağızları açık bıraktı Ronaldo'nun sınırlı sayıda üretilen arabaya ödediği fiyat, ağızları açık bıraktı         
16:26
Anne doğum gününe çağırdığı genç kızları, oğluyla ilişkiye girmeye zorlamış Anne doğum gününe çağırdığı genç kızları, oğluyla ilişkiye girmeye zorlamış         
16:24
Gelinini öldürüp cesedini parçalayan kayınpeder konuştu: Sürekli torunlarımı dövüyordu Gelinini öldürüp cesedini parçalayan kayınpeder konuştu: Sürekli torunlarımı dövüyordu         
16:01
Online alışveriş sitesine koyulan 'hurda araç' fiyatıyla şaşırttı Online alışveriş sitesine koyulan 'hurda araç' fiyatıyla şaşırttı         
15:23
Zeynep Bastık'ın eşi konuştu: Küfürlerinizin bir kısmını gördüm komik şeyler var Zeynep Bastık'ın eşi konuştu: Küfürlerinizin bir kısmını gördüm komik şeyler var         
14:42
Tanju Özcan, TRT dizisindeki Tanju Özcan, TRT dizisindeki "Köroğlu" karakteri için Devlet Bahçeli'ye mektup yazdı! İki talepte bulundu         
14:36
İki kardeş arasında tartışma çıktı: 1 ölü İki kardeş arasında tartışma çıktı: 1 ölü         
14:30
Cevat Şakir'in anma töreninde gerginlik yaşandı! Kaymakam etkinliği terk etti Cevat Şakir'in anma töreninde gerginlik yaşandı! Kaymakam etkinliği terk etti         
14:29
Markette alışveriş yaptığı esnada 4 metre yükseklikten aşağı düşen kadının ayak bilekleri kırıldı Markette alışveriş yaptığı esnada 4 metre yükseklikten aşağı düşen kadının ayak bilekleri kırıldı         
14:22
Kayınpederi tarafından cesedi parçalara ayrılan kadının son paylaşımı ortaya çıktı: Çok fazla zamanım olacaktı Kayınpederi tarafından cesedi parçalara ayrılan kadının son paylaşımı ortaya çıktı: Çok fazla zamanım olacaktı         
14:13
Gelen itiraf ağızları açık bıraktı: Kocamın en yakın arkadaşıyla cinsel ilişkiye girdim, aynı evde yaşıyoruz Gelen itiraf ağızları açık bıraktı: Kocamın en yakın arkadaşıyla cinsel ilişkiye girdim, aynı evde yaşıyoruz         
13:58
Erdoğan'ın alışveriş yaptığı markete Milletvekili Ümit Dikbayır'da gitti! Tutarı görünce asgari ücrete zam istedi Erdoğan'ın alışveriş yaptığı markete Milletvekili Ümit Dikbayır'da gitti! Tutarı görünce asgari ücrete zam istedi         
10:15
Netflix'in popüler dizisi Squid Game'den gamer'ları sevindirecek haber Netflix'in popüler dizisi Squid Game'den gamer'ları sevindirecek haber         
08:42
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 13.10.2021 17:27:21. #1.12#
SON DAKİKA: 28 ildeki 'Çekirge' operasyonunda 199 kişi gözaltına alındı - Son Dakika
ios android huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement