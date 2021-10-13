28 ildeki 'Çekirge' operasyonunda 199 kişi gözaltına alındı - Son Dakika

EMNİYET Genel Müdürlüğü Kaçakçılıkla Mücadele ve Organize Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı ekiplerince sahte engelli raporu, reçete, PCR testi düzenleyerek devleti milyonlarca TL zarara uğratan 20 örgütlü yapıya yönelik 28 ilde düzenlenen 'Çekirge' operasyonunda 199 kişi gözaltına alındı.

KOM Daire Başkanlığı ekiplerince yürütülen çalışmada, 28 ilde SGK'yı milyonlarca TL zarara uğratan 20 örgütlü yapı ve 386 şüpheli tespit edildi. Soruşturma kapsamında şüphelilerden 235'i hakkında gözaltı kararı verilirken, 151'i de ifade işlemleri için emniyete davet edildi. Polisin düzenlediği operasyonlarda şimdiye kadar 199 kişi gözaltına alındı, diğerlerinin yakalanması için çalışmalar sürdürülüyor.