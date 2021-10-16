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28 yıllık kimya öğretmeni şeker otundan aktif karbon üretmek için destek bekliyor - Son Dakika

28 yıllık kimya öğretmeni şeker otundan aktif karbon üretmek için destek bekliyor

16.10.2021 09:08

28 yıllık kimya öğretmeni şeker otundan aktif karbon üretmek için destek bekliyor Balıkesir'de, Fatma-Emin Kutvar Anadolu Lisesi Kimya Öğretmeni Meral Çıtak, 2019 yılında başladıkları proje ile şeker otundan aktif karbon elde etmek üzere çalışmalara yürütüyor.

28 yıllık kimya öğretmeni şeker otundan aktif karbon üretmek için destek bekliyor

BALIKESİR - Balıkesir'de, Fatma-Emin Kutvar Anadolu Lisesi Kimya Öğretmeni Meral Çıtak, 2019 yılında başladıkları proje ile şeker otundan aktif karbon elde etmek üzere çalışmalara yürütüyor.

Aktif karbonun savunma sanayi dahil birçok sektörde kullanıldığını belirten Kimya Öğretmeni Meral Çıtak, yurt dışından elde edilen bu ürün için milli gelirden çok fazla pay ayrıldığını dile getirdi. Üretim aşamasında belli bir noktaya geldiğinin altını çizen 28 yıllık Kimya Öğretmeni Meral Çıtak, şeker otundan aktif karbon elde etmek için destek beklediğini belirtti.

Ülke ekonomisine katkıda bulunmak için şeker otundan aktif karbon elde etmeyi planlayan Kimya Öğretmeni Meral Çıtak, ürünü elde etme noktasında bazı konularda takıldığını dile getirdi. Ülke genelindeki üniversitelerden destek isteyen Meral Çıtak, ürünün elde edilmesi noktasında her türlü fikir için iş birliği yapamaya hazır olduğunu ifade etti. Meral Çıtak aktif karbon üretimi için yaptıkları çalışmayla ilgili şunları söyledi:

"Aktif karbon benim için 28 yıldır periyodik cetveldeki bir element. Karbon iziyle belli maddelerin yaşlarının tayin edildiği bir bilgiydi. 2019 yılında bir öğrencimizle birlikte başladığımız bu projede gördüm ki milli gelirimizin büyük bir kısmını yurt dışına veriyoruz. Kimyasal olmayan bir aktif karbon için yurt dışına ödediğimiz para kilo başına 6-7 bin lira civarında olduğunu belli kaynaklardan bulduktan sonra dedik ki Türkiye niye bunu üretmesin. Bununla birlikte şeker otunu bir alternatif olarak düşünmüştük. Bunu gerçekleştirdiğimizi düşünüyorum ama belli yerde takılı kaldık. Detay araştırması içinde başka bileşenler var mı onu bulmakta pandemi nedeniyle geç kaldı diyebilirim. Bunun dışında böyle bir olay varsa ve öğrencimize katkı anlamında bir patent başvurumuz oldu Bu patent başvurumuz şu ana kadar güzel geçiyor. Dünya ve Türkiye üzerinde bu bitkiyle yapılmış bir çalışmanın bulunmadığını gördük. Sadece aktif karbon anlamında değil ülke ekonomisine tarımsal anlamda da çok fazla katkıda bulunabilecek bir şey. Bu süreçten sonra benim en çok istediğim şey milli gelirimizin dışarıya gitmemesi, öğrenciye dokunabilmek, ülkeme bir şey yapabilmek. Bunun için ben buraya kadar getirdim, kısıtlı kaldım. Tahlilleri ve gerekli araştırmaları için yapılabilecek ne varsa bu konuda her türlü fikre açığım."

"Aktif karbon savunma sanayisinden tıbba kadar birçok alanda kullanılıyor"

Aktif karbonun savunma sanayiinden tıbba kadar bir çok alanda kullanıldığına dikkat çeken Meral Çıtak, "Aktif karbon dediğimiz son günlerde hamburgerlerden tutun diş macunlarına kadar, daha önce çok bildiğim ağır zehirlenmelerde acil servislerde kullanılan vücuttaki toksini atmaya yarayıcı bir maddeydi. Savunma sanayi çok büyük bir miktarda kullanıyor bunu. Gıda sanayi çok büyük miktarda bunu kullanmaya başladı. Vücudu toksinlerden arındırıyor olması güzellik anlamında yapılan bir takım çalışmalarda da aktif karbon şu anda kullanılmak üzere. Karbon genelde linyit ve türevlerinden olan bir bileşimdir. Bu alanlarda kullanılan aktif karbon ise özellikle Hindistan taraflarında Hindistan cevizinden üretilen doğal aktif karbon olarak nitelendiriliyor. Yani sanayi ve doğal aktif karbonu burada ayırmak gerekiyor. Elde edebilirsek, güzel bir şey ortaya çıkartabilirsek savunma sanayinden tutun güzellik sektörüne kadar ya da tıp, eczacılık sektörüne kadar her türlü alanda ihtiyacımız olan bir madde. Zaten o yüzden de çok büyük miktarda yurt dışına döviz ödüyoruz" diye konuştu.

"Gayem gelecek nesillere bir şey bırakabilmek"

Projenin gerçekleşmesindeki tek maksadının gelecek nesillere bir şey bırakmak olduğuna değinen Meral Çıtak, "Mesleğim anlamında ben öğrencilerimle, işimle ilgili doyuma ulaştım. Şu andan sonraki tek beklentim gelecek nesle güzel bir şey bırakabilmek. Bu konuda da bana destek verebilecek herkese kapımın açık olduğunu söylemek istiyorum. Bir çocuğa, bir sektöre dokunabiliyorsak, bir desteğimiz olabiliyorsa yaptığım öğretmenlik görevi kadar kutsal bir şey yaptığıma da inanıyorum" ifadelerini kullandı.

28 yıllık kimya öğretmeni şeker otundan aktif karbon üretmek için destek bekliyor
28 yıllık kimya öğretmeni şeker otundan aktif karbon üretmek için destek bekliyor
28 yıllık kimya öğretmeni şeker otundan aktif karbon üretmek için destek bekliyor
28 yıllık kimya öğretmeni şeker otundan aktif karbon üretmek için destek bekliyor

Anadolu Lisesi, Balıkesir, Karbon, Milli, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel 28 yıllık kimya öğretmeni şeker otundan aktif karbon üretmek için destek bekliyor - Son Dakika


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