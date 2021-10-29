Trt spor yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor. Trt spor kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…
01:00 Spor Artı
02:00 Futbol Aklı
04:35 Spor Toto 1. Lig Özetler
05:00 Aktüel Futbol
06:58 İstiklal Marşı
07:00 İlk Baskı
08:50 Takvim Yaprakları
08:55 Hava Durumu
09:00 İşitme Engelliler Spor Bülteni
09:15 İtalya Serie A Özetler
09:35 Süper Lig Goller
09:45 TFF 1. Lig Goller
10:00 Spor Bülteni
10:50 İngiltere Premier Lig Goller
11:00 Spor Manşet
12:30 Gün Ortası
13:55 Takvim Yaprakları
14:00 TBMM-TV
17:50 İngiltere Premier Lig Goller
18:00 Spor Merkezi
19:55 Hava Durumu
20:00 Spor Akşamı
20:50 Süper Lig Goller
21:00 Başlama Vuruşu
23:00 Taktik Analiz
Kaynak: InterSinema.com
Son Dakika › TV › 29 Ekim 2021 TRT spor Yayın Akışı - Son Dakika