Üye Girişi
29 Ekim coşkusu Kenan Doğulu'yla Volkswagen Arena'da yaşandı - Son Dakika

29 Ekim coşkusu Kenan Doğulu'yla Volkswagen Arena'da yaşandı

01.11.2021 22:39
29 Ekim coşkusu Kenan Doğulu'yla Volkswagen Arena'da yaşandı

Alanı dolduran dinleyiciler, Kenan Doğulu ile tek yürek halinde marşlar ve şarkılar söyleyerek 29 Ekim coşkusunu doyasıya yaşadı.

Kenan Doğulu, İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) iştiraki Kültür AŞ organizasyonunda özel repertuarı, dansçıları, özel ışık ve görsel show'uyla sahne aldı. İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun da İstanbullularla birlikte izlediği konserde, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nın coşkusu Doğulu'nun performansıyla eşsiz anlara dönüştü.

Kenan Doğulu, konserin açılışını Masis Aram Gözbek şefliğindeki 40 kişilik MAGMA Filarmoni Korosu eşliğinde seslendirdiği 10. Yıl Marşı'yla yaptı. Hemen ardından 1999 senesinde yeniden düzenleyip yorumladığı Gençlik Marşı'nı da yine aynı koro eşliğinde seslendirdi. Türk bayrakları ve Atatürk posterleriyle konseri izleyenlerin alkışları dakikalarca dinmedi.

Bu çok özel günde büyüleyici bir atmosferde unutulmaz bir konser veren Kenan Doğulu, " Mustafa Kemal Atatürk'ü ve kahraman fikir arkadaşlarını özlemle, saygıyla anıyoruz. Türkiye Cumhuriyeti'nin 98. yılı kutlu olsun!" dedi.

Konserine "Çakkıdı" ve "İlk Adımı Sen At" gibi en sevilen şarkılarından oluşan geniş repertuarıyla devam eden başarılı sanatçı, performansı ve enerjisiyle dinleyicileri mest etti. Kenan Doğulu'ya sahnede DansFabrika'nın 8 kişilik dansçı ekibi eşlik etti. Moda tasarımcısı Emre Erdemoğlu'nun yeni koleksiyonundan bir kıyafetle sahne alan Kenan Doğulu'nun stil danışmanlığı Merve Kırşan tarafından yapılırken, dansçıların kostümlerini ise Mert Yemenicioğlu hazırladı.

Finalde seyirciden büyük istek alan yeni şarkısı Bumaya'nın DansFabrika'nın öğrencilerinin sürpriziyle dev bir dans şovuna dönüşmesi unutulmaz anlara sebep oldu.

Kenan Doğulu; güçlü orkestrası, başarılı sahne performansları ve dinleyicileriyle hep bir ağızdan söylediği marşlarla muhteşem bir Cumhuriyet Bayramı kutlamasına imza attı.

29 Ekim coşkusu Kenan Doğulu'yla Volkswagen Arena'da yaşandı

Ekrem İmamoğlu, Kenan Doğulu, Cumhuriyet, 29 Ekim, Güncel, Son Dakika

Kaynak: Bültenler

Son Dakika Güncel 29 Ekim coşkusu Kenan Doğulu'yla Volkswagen Arena'da yaşandı - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika

Başkent'te eski eş cinayeti! Silahla yaralayıp bıçakla öldürdü 22:25 Başkent'te eski eş cinayeti! Silahla yaralayıp bıçakla öldürdü Haber spikeri Şevval Şirin, Marmaray'da yaşadığı taciz olayını anlattı, kendisini suçlayanlara isyan etti 21:52 Haber spikeri Şevval Şirin, Marmaray'da yaşadığı taciz olayını anlattı, kendisini suçlayanlara isyan etti 19 yaşındaki genç, annesine uygunsuz mesaj atan köylüsünü tabancayla öldürdü 20:58 19 yaşındaki genç, annesine uygunsuz mesaj atan köylüsünü tabancayla öldürdü
Son Dakika: Türkiye'de 1 Kasım günü koronavirüs nedeniyle 217 kişi vefat etti, 28 bin 678 yeni vaka tespit edildi 20:09 Son Dakika: Türkiye'de 1 Kasım günü koronavirüs nedeniyle 217 kişi vefat etti, 28 bin 678 yeni vaka tespit edildi Müge Anlı'da stüdyo buz kesti! Kardeşinin cesedinin yanında sevgilisi tarafından tecavüze uğramış 19:11 Müge Anlı'da stüdyo buz kesti! Kardeşinin cesedinin yanında sevgilisi tarafından tecavüze uğramış Yerli otomobil İstanbul Park'ta piste indi! 100 km hıza 4.8 saniyede çıkıyor 18:36 Yerli otomobil İstanbul Park'ta piste indi! 100 km hıza 4.8 saniyede çıkıyor
Gösterisi iptal olan Cem Yılmaz, parasını geri isteyenlere sitem etti 17:29 Gösterisi iptal olan Cem Yılmaz, parasını geri isteyenlere sitem etti Başbakanlığa ikinci talip Davutoğlu oldu, sözleri AK Parti'yi çok kızdıracak 17:11 Başbakanlığa ikinci talip Davutoğlu oldu, sözleri AK Parti'yi çok kızdıracak

Son Dakika Haberleri
18:54 Millet İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayıyla ilgili gündem olacak iddia! Yardımcıları ve görevleri bile netleşti
18:48 CHP Bayraklı ilçe yönetiminden 10 kişi istifasını verdi
18:47 Galatasaray'dan şaşırtan hamle! Taylan ve Luyindama'nın sözleşmeleri 3 yıl uzadı
18:35 Yerli otomobil İstanbul Park'ta piste indi! 100 km hıza 4.8 saniyede çıkıyor
18:30 "Çiftlik Bank" davası sanığı Tosuncuk'un ağabeyi Fatih Aydın'ın Türkiye'ye iadesi için işlemler başlatıldı
18:28 Asistan hekimlerin 36 saat çalıştığını belirten Bakan Koca, hiç vakit kaybetmeden yeni talimatları yolladı
18:27 Bizim Çocuklar için yolun sonu! Yusuf Yazıcı satış listesine girdi
18:25 Kılıçdaroğlu, arka arkaya gelen zamlar sonrası hükümete sitem ettş: Herkes suçlu, bunlar ak kaşık!
18:10 Aşı karşıtı Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan karantinaya girdi
18:09 Şampiyonlar Ligi maçı öncesi büyük kayıp! Vida da maça götürülmedi
İmamoğlu'ndan taksi sorununa yeni çözüm! Minibüsler dolmuş taksi oluyor İmamoğlu'ndan taksi sorununa yeni çözüm! Minibüsler dolmuş taksi oluyor         
22:27
LPG'ye gelen zam nedeniyle akaryakıt istasyonlarında uzun kuyruklar oluştu LPG'ye gelen zam nedeniyle akaryakıt istasyonlarında uzun kuyruklar oluştu         
21:59
Galatasaray'da Sacha Boey sahalara dönemeden yeniden sakatlandı Galatasaray'da Sacha Boey sahalara dönemeden yeniden sakatlandı         
21:45
Biden, Trump yönetiminin Paris İklim Anlaşması'ndan çekilmesi nedeniyle özür diledi Biden, Trump yönetiminin Paris İklim Anlaşması'ndan çekilmesi nedeniyle özür diledi         
20:54
İlayda Şeker, yeni sevgilisi İsmail Balaban'ın isteği üzerine tüm cesur pozlarını sildi İlayda Şeker, yeni sevgilisi İsmail Balaban'ın isteği üzerine tüm cesur pozlarını sildi         
19:28
Millet İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayıyla ilgili gündem olacak iddia! Yardımcıları ve görevleri bile netleşti Millet İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayıyla ilgili gündem olacak iddia! Yardımcıları ve görevleri bile netleşti         
18:55
'Survivor' yarışmasıyla ünlenen Damla Can, sevgilisiyle samimi bir halde görüntülendi 'Survivor' yarışmasıyla ünlenen Damla Can, sevgilisiyle samimi bir halde görüntülendi         
18:08
Arabasında 24 kilo uyuşturucuyla yakalanan ödüllü polis: Araçta mal olduğunu bilmiyordum Arabasında 24 kilo uyuşturucuyla yakalanan ödüllü polis: Araçta mal olduğunu bilmiyordum         
17:17
Sporcular isyan isyan etti ve sonuç aldı! Bikini altı giyme zorunluluğu kaldırıldı Sporcular isyan isyan etti ve sonuç aldı! Bikini altı giyme zorunluluğu kaldırıldı         
17:07
Tunceli'de taksicilerden eylem! Üst üste gelen akaryakıt zamlarını protesto ettiler Tunceli'de taksicilerden eylem! Üst üste gelen akaryakıt zamlarını protesto ettiler         
16:36
Meral Akşener'in masasındaki son anketi Başdanışmanı Aytun Çıray paylaştı: Oy oranlarımız yüzde 20'leri zorluyor Meral Akşener'in masasındaki son anketi Başdanışmanı Aytun Çıray paylaştı: Oy oranlarımız yüzde 20'leri zorluyor         
14:59
Denizbank'ta müşteriler mobil ve internet bankacılığından işlem yapamıyor Denizbank'ta müşteriler mobil ve internet bankacılığından işlem yapamıyor         
13:36
Yol verme kavgasında başından vurulan adam hayat mücadelesi veriyor Yol verme kavgasında başından vurulan adam hayat mücadelesi veriyor         
13:03
Erdoğan'a Glasgow ziyaretini iptal ettiren krizin gerçek yüzü! Ayrımcılığa izin verilmedi Erdoğan'a Glasgow ziyaretini iptal ettiren krizin gerçek yüzü! Ayrımcılığa izin verilmedi         
11:58
Yaban keçisi avlamak için Kahramanmaraş'a geldi! ABD'li adam, av için 500 bin lira harcadı Yaban keçisi avlamak için Kahramanmaraş'a geldi! ABD'li adam, av için 500 bin lira harcadı         
11:40
Mehmet Dinçer ile aşk yaşamaya başlayan Hadise, sahne kıyafetlerini değiştirdi Mehmet Dinçer ile aşk yaşamaya başlayan Hadise, sahne kıyafetlerini değiştirdi         
09:54
Kumarda kazandığı parayı almak isteyen hostes, kurye kılığında arkadaşının evine girip kabusu yaşattı Kumarda kazandığı parayı almak isteyen hostes, kurye kılığında arkadaşının evine girip kabusu yaşattı         
08:39
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 1.11.2021 22:45:12. #1.13#
SON DAKİKA: 29 Ekim coşkusu Kenan Doğulu'yla Volkswagen Arena'da yaşandı - Son Dakika
ios android huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement