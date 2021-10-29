29 Ekim Cumhuriyet Bayramı törenlerle kutlanıyor - Tören alanındaki köpek - Son Dakika

Antalya, Muğla, Burdur ve Isparta'da, 29 Ekim Cumhuriyeti Bayramı törenlerle kutlandı.

Antalya Valisi Ersin Yazıcı, Cumhuriyet Caddesi'nde düzenlenen törende, Cumhuriyet'e sahip çıkmak ve ülkeyi uygarlık yarışında en üst sıralara taşımanın herkesin üzerine düşen görev olduğunu belirtti.

Türk milletinin yaktığı istiklal meşalesinin her türlü saldırı ve zorluklar karşısında hiç sönmediğini vurgulayan Yazıcı, "Bizler, Türkiye Cumhuriyeti'nin evlatları olarak, bayrağımıza rüzgar olmaya, istiklalimizi ve Cumhuriyet'imizi ilelebet korumaya ve yaşatmaya devam edeceğiz." diye konuştu.

Öğrencilerin şiirler okuduğu, halk oyunları ve spor gösterilerinin yapıldığı program, geçit töreniyle sona erdi.