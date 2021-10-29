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Adana, Hatay ve Osmaniye'de 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla resepsiyon verildi - Son Dakika

Adana, Hatay ve Osmaniye'de 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla resepsiyon verildi

29.10.2021 22:28

Adana, Hatay ve Osmaniye'de, Cumhuriyet'in 98'inci yıl dönümü dolayısıyla resepsiyon verildi.

Adana, Hatay ve Osmaniye'de, Cumhuriyet'in 98'inci yıl dönümü dolayısıyla resepsiyon verildi.

Adana Valisi Süleyman Elban, Adana Valiliği ek binasında düzenlenen resepsiyonda davetlileri karşıladı.

Programda konuşan Vali Elban, birlik ve beraberlik içerisinde 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nı kutladıklarını söyledi.

Türk milletinin bundan yüzyıl önce yedi düvele karşı mücadele verdiğini belirten Elban, "Cumhuriyet Bayramı'nın coşkusunu hep beraber yaşamaya çalışıyoruz. Bu milli mücadelede özellikle Adana'nın yapmış olduğu kahramanlıkları milli mücadeleye ve Atatürk'e ilham oluşunu özellikle hatırlatmak istiyorum. Çünkü bizde 5 Ocak'ı, Adana'nın kurtuluşunun yüzüncü yılını, büyük bir coşku ve heyecanla tüm Adanalı hemşehrilerimizle, en az yüz etkinlikle on beş ilçemizin tamamında birçok program yapıp, nihai olarak da 5 Ocak tarihinde Adana merkezde bu etkinlikleri zirveye ulaştırmaya çalışıyoruz. Dolayısıyla 5 Ocak, 29 Ekim'in bu topraklarda hazırlayıcısı olan bir tarihtir." ifadesini kullandı.

Vali Elban, programda davetlilerle ilgilenerek onlarla sohbet etti.

Öte yandan Adana Büyükşehir Belediyesi öncülüğünde düzenlenen "Fener Alayı" etkinliğinde vatandaşlar, ellerinde Türk bayraklarıyla belediye önünde toplandı.

Bir süre sonra yürüyüşe geçen gruptakiler, Türk bayraklarını sallayarak Uğur Mumcu Meydanı'na geldi.

Burada Adana Büyükşehir Belediyesince düzenlenen etkinlik kapsamında şarkıcı Gülşen konser verdi. Çok sayıda vatandaş, bayraklarıyla konsere katılarak bayram kutlamasına eşlik etti.

Hatay

Hatay'da da Vali Rahmi Doğan ve eşi Gülden Gülüzar Doğan, valilik bahçesinde düzenlenen resepsiyonda davetlileri karşıladı.

Programda konuşan Vali Doğan, başta Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları olmak üzere tüm şehit ve gazileri rahmetle, minnetle yad ettiğini söyledi.

Türk milletinin yoklukla, yoksullukla savaşarak kurtuluş mücadelesini verdiğini belirten Doğan, şöyle devam etti:

"Neticesinde büyük bir zafer ve Türkiye Cumhuriyeti Devleti gibi şanlı bir devlet kurmuş. Kurtuluş Savaşı'nın en önemli özelliği bence, Birinci Dünya Savaşı'nda kaybeden devletlerin tamamı teslim olurken Türk milleti esareti kabul etmediğini, etmeyeceğini göstermiş, mücadeleye devam etmiş, başta Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere milleti de arkasına alarak bu şanlı devleti kurmuştur. Allah onlardan razı olsun diyoruz. Bizlere düşen bu kutlu ve yüce Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ni ilelebet sürdürebilmek, bölgesinde, coğrafyasında güçlü bir devlet olarak hep baki olmasını sağlayabilmektir."

Cumhuriyetin kuruluşundan bugüne kadar emeği geçen tüm yöneticilere şükranlarını sunan Doğan, gelecek nesillere emanet edecekleri Cumhuriyetin payidar olmasını temenni etti.

Osmaniye

Osmaniye'de Polisevi'nde düzenlenen resepsiyona Osmaniye Valisi Erdinç Yılmaz, Belediye Başkanı Kadir Kara, Garnizon Komutanı Topçu Albay Gürsel Kanca ile askeri ve mülki erkan katıldı.

Burada konuşma yapan Vali Yılmaz, Cumhuriyet'in 98. yıl dönümünü, şehitler diyarı Osmaniye'de kutlamanın mutluluğunu yaşadığını söyledi.

Cumhuriyetin zorlu mücadeleler ile dünya milletlerine örnek olacak büyük bir zaferle 98 yıl önce kurulduğunu ifade eden Yılmaz, "Yaşadığımız bu bilgi çağında Türk İstiklal ve Cumhuriyeti'ni muhafaza ve müdafaa edebilmek ve mavi göklerimizin kırmızı meşalesi şanlı bayrağımızı ilelebet dalgalandırabilmek için çok çalışmak zorundayız." diye konuştu.

Adana, Hatay ve Osmaniye'de 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla resepsiyon verildi
Adana, Hatay ve Osmaniye'de 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla resepsiyon verildi
Adana, Hatay ve Osmaniye'de 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla resepsiyon verildi
Adana, Hatay ve Osmaniye'de 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla resepsiyon verildi
Adana, Hatay ve Osmaniye'de 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla resepsiyon verildi
Adana, Hatay ve Osmaniye'de 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla resepsiyon verildi
Adana, Hatay ve Osmaniye'de 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla resepsiyon verildi
Adana, Hatay ve Osmaniye'de 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla resepsiyon verildi
Adana, Hatay ve Osmaniye'de 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla resepsiyon verildi

Mustafa Kemal Atatürk, Cumhuriyet, Hatay, Müzik, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Adana, Hatay ve Osmaniye'de 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla resepsiyon verildi - Son Dakika


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SON DAKİKA: Adana, Hatay ve Osmaniye'de 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla resepsiyon verildi - Son Dakika
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