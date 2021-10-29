29 Ekim Cumhuriyet Bayramı Ege'de törenlerle kutlanıyor - Son Dakika

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29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kapsamında Ege Bölgesi'ndeki illerde törenler düzenlendi.

Uşak'ta da Valilik önünde düzenlenen tebrikat töreninde Vali Funda Kocabıyık, protokol üyeleriyle bayramlaştı.

15 Temmuz Şehitleri Meydanı'nda vatandaşların bayramını kutlayan Vali Funda Kocabıyık, 98. yaşı gururla kutlanan Cumhuriyet'in, Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün bıraktığı en değerli emanet olarak her geçen gün yükseldiğini ifade etti.

Kocabıyık, "Milli Mücadele yolunda canlarını hiçe sayarak vatanımızı, bayrağımızı ve istiklalimizi bize kazandıran kahramanlarımızın aziz hatıraları sonsuza kadar yaşatılacaktır. Cumhuriyetimizin mevcudiyetini korumak için bütün gücümüzle çalışırken vatanımızın ve milletimizin refahı adına hedeflediğimiz değerlerden gözlerimizi bir an olsun ayırmayacağız." dedi.

Kutlamalar kapsamında öğrencilerin taşıdığı 50 metre uzunluğundaki Türk bayrağıyla 15 Temmuz Şehitleri Meydanı'ndan Atapark bölgesine yapılan kortej yürüyüşüne vatandaşlar alkışlarla destek verdi.

Programa, AK Parti Uşak Milletvekilleri Mehmet Altay ve İsmail Güneş, CHP Uşak Milletvekili Özkan Yalım, Uşak Belediye Başkan Yardımcısı Hikmet Kahraman, Uşak Cumhuriyet Başsavcısı Bünyami Korkmaz, İl Jandarma Komutanı Albay Murat Kılıç, İl Emniyet Müdürü Mesut Gezer, Uşak Üniversitesi Rektörü Pr