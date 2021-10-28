29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlanıyor - Son Dakika

Programa, İlçe Kaymakam ve Belediye Başkan Vekili Resul Özdemir , 7. Hudut Alay Komutanı Piyade Albay Erdoğan Dur, Cumhuriyet Başsavcısı Çağrı Gir, siyasi parti temsilcileri, kurum amirleri, şehit ve gazi yakınları katıldı.

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