29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlanıyor - Son Dakika

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla tören düzenlendi.
Belediye önünde düzenlenen tören, Atatürk Anıtı'na çelenk sunulmasıyla başladı.
Tören, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla sona erdi.
Programa, İlçe Kaymakam ve Belediye Başkan Vekili Resul Özdemir, 7. Hudut Alay Komutanı Piyade Albay Erdoğan Dur, Cumhuriyet Başsavcısı Çağrı Gir, siyasi parti temsilcileri, kurum amirleri, şehit ve gazi yakınları katıldı.
Kaynak: AA
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