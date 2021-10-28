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29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlanıyor - Son Dakika

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlanıyor

28.10.2021 14:11
29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlanıyor

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla tören düzenlendi.

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla tören düzenlendi.

Belediye önünde düzenlenen tören, Atatürk Anıtı'na çelenk sunulmasıyla başladı.

Tören, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla sona erdi.

Programa, İlçe Kaymakam ve Belediye Başkan Vekili Resul Özdemir, 7. Hudut Alay Komutanı Piyade Albay Erdoğan Dur, Cumhuriyet Başsavcısı Çağrı Gir, siyasi parti temsilcileri, kurum amirleri, şehit ve gazi yakınları katıldı.

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlanıyor
29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlanıyor
29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlanıyor
29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlanıyor
29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlanıyor

Cumhuriyet, Yüksekova, Hakkari, Tören, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlanıyor - Son Dakika


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SON DAKİKA: 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlanıyor - Son Dakika
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