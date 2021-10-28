29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlanıyor - Son Dakika

Programa, Kaymakam Mehmet Erdem Akbulut, Belediye Başkanı Abdurrahman Şeylan, Cumhuriyet Başsavcısı Enes Yusuf Ayçiçek, İlçe Jandarma Komutanı Binbaşı Alican Arslan, Emniyet Amiri Emre Altuntop ile kurum amirleri, askerler, emniyet mensupları ve öğrenciler katıldı.

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