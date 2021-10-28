29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlanıyor - Son Dakika

Kütahya'da, Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşunun 98. yılı kutlamaları kapsamında çelenk sunma töreni düzenlendi.

Zafer Meydan'ındaki törende Vali Ali Çelik, Garnizon Komutanı Hava Piyade Tuğgeneral Necati Gündüz ve Belediye Başkanı Alim Işık, Atatürk Anıtı'na çelenk sundu.

Vali Ali Çelik, gazetecilere yaptığı açıklamada, Türk milleti olarak birlikte var olmanın değerlerin sonsuza kadar yaşatılması olduğunu, milli günlerin bu açıdan çok önemli olduğunu söyledi.

Türkiye Cumhuriyetinin her vatandaşının bu duyguyla hareket etmesi gerektiğini belirten Çelik, şunları kaydetti:

"Dolayısıyla bizlere düşen Türk milletinin devletiyle birlikte sonsuza kadar var olması için çabanın ve ruhun hem kendi içimizde hem de bizden sonraki nesillere aktarmak. Bu her alanda başarı ve çalışmayla devam etmeli. Bizler bunun azmi ve kararlılığı içimizde yaşattığımız müddetçe birçok meydan okumalar karşısında başarıya ulaşabiliriz."

???????Tören, saygı duruşunda bulunma ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından sona erdi.