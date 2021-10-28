29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlanıyor - Son Dakika

Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenen tören

Vali Recep Soytürk'ün Atatürk Anıtı'na çelenk sunması

Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunması

Kilis 7 Aralık Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Meral Kuzgun'un konuşması

Kilis

Kilis'te de Cumhuriyet Meydanı'nda Cumhuriyet Bayram'ının 98. yılı ve Mustafa Kemal Atatürk'ün Kilis'e gelişinin 103. yıl dönümü dolayısıyla düzenlenen törende Vali Recep Soytürk, Garnizon Komutanı Piyade Albay Salih Aru ve Belediye Başkan Vekili Mehmet Fatih Yalçın Atatürk Anıtı'na çelenk sundu.

Törende, saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu.

Kilis 7 Aralık Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Meral Kuzgun, burada yaptığı konuşmada, cumhuriyetin, ilan edildiği günden bu yana milli bayram olarak kutlandığını belirtti.

Cumhuriyetin Türk milli değerlerine uygun olarak inşa edildiğini söyleyen Kuzgun, "Dünya tarihine baktığınızda cumhuriyet rejiminin ilk olarak 1792 yılında Fransa topraklarında ihtilal sonrasında gerçekleşmesine rağmen gerçek anlamda kadını ve erkeğiyle birlikte bir bütün olarak Avrupa'daki dengelerden farklı ama Türk kültür tarihine, Türk milli değerlerine uygun olarak inşa edilmiştir. Dolayısıyla Cumhuriyet istikbalimizin, egemenliğimizin kendisi demektir." dedi.

Törene, Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı İsmail Sezgin, İl Jandarma Alay Komutanı Albay Selami Akşit, İl Emniyet Müdürü Ahmet Kurt, daire müdürleri, gaziler ve vatandaşlar katıldı.