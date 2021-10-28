29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlanıyor - Son Dakika

Trabzon, Ordu ve Artvin'de, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı etkinlikleri kapsamında çelenk sunma töreni düzenlendi.
Trabzon Valiliği önünde gerçekleştirilen törende Vali İsmail Ustaoğlu, Büyükşehir Belediye Başkanı Murat Zorluoğlu, Garnizon Komutanı ve 17. Komando Tugay Komutan Vekili Cem Karaoğlu, Atatürk Anıtı'na çelenk sundu.
Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından törene katılan protokol üyeleri hatıra fotoğrafı çektirdi.
Kaynak: AA
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