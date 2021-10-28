29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlanıyor - Son Dakika

Amasya'nın Merzifon ilçesinde, Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşunun 98. yılı kutlamaları kapsamında çelenk sunma töreni düzenlendi.
Cumhuriyet Meydanı'ndaki törende Merzifon Kaymakamı Ali Güldoğan, Garnizon Komutanı Hava Pilot Tuğgeneral Mete Kuş ve Belediye Başkanı Alp Kargı, Atatürk Anıtı'na çelenk sundu.
Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından tören sona erdi.
Törene Merzifon Polis Meslek Eğitim Merkezi Müdürü Süleyman Gül, İlçe Jandarma Komutanı Yüzbaşı Erbil Terbıyık, İlçe Emniyet Müdürü Ahmet Ceyhan, siyasi parti ve sivil toplum kuruluşu temsilcileri, askeri personel, öğretmen, öğrenci ve vatandaşlar katıldı.
Kaynak: AA
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