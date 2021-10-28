Başkan Beyazgül: " Cumhuriyet Bayramımız Kutlu Olsun" - Son Dakika

Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla bir mesaj yayımladı. Başkan Beyazgül, Türk milletinin en zor durumlarda bile ayağa kalkmayı bildiğini belirterek; "29 Ekim 1923, tarihimizin en önemli dönüm noktalarından biridir. Birlik ve beraberliğimizin en yüksek noktalara ulaştığı bu günlerde Cumhuriyetimizin 98. Yıl dönümünü büyük bir coşku ve sevinçle kutlamanın gururunu yaşıyoruz" dedi.

"Egemenlik kayıtsız şartsız milletindir" ilkesi ve ülkemizi muasır medeniyetler seviyesinin üzerine çıkarma hedefiyle Cumhuriyetin kurulmasında ecdadımızın ortaya koyduğu birlik, azim ve kararlılık bugün de ülkemizin güçlü bir devlet olarak dünya milletleri arasında her geçen gün yükselmesinin en önemli kaynağıdır.

Tarihte yaşadığımız her türlü zorluğa karşı Türk Milleti üzerine düşeni kanının son damlasına kadar yapmış, ülkesini, vatanını ve bayrağını korumuş, kollamıştır. Ülkemizin birlik ve bütünlüğüne, karşı yapılan operasyonları yine tek yürek olarak bertaraf edeceğimizden şüphemiz yoktur.

Cumhuriyetimizi var eden değerlere daima sahip çıkacağımıza inanıyor, bu anlamlı günde, Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk başta olmak üzere, İstiklal mücadelemizin tüm gazi ve şehitlerini, tarihimizin bu en büyük eserine emeği geçen tüm geçmiş büyüklerimizi, rahmet ve minnetle anıyorum.