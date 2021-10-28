29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlanıyor - Son Dakika

Bitlis'in Hizan ilçesinde 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla çelenk sunma töreni düzenlendi.
Hükümet Konağı önünde düzenlenen törende, Kaymakam Muhammed İkbal Yelek ve Belediye Başkanı Cezail Aktaş, Atatürk Anıtı'na çelenk sundu.
Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla tören sona erdi.
Programa, İlçe Jandarma Komutanı Binbaşı Abdülkadir Yağar, İlçe Emniyet Amiri Mahmut Metin Eyidoğan, kurum amirleri ve siyasi parti temsilcileri katıldı.
Kaynak: AA
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