29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlanıyor - Son Dakika

Cumhuriyet Meydanı'nda gerçekleştirilen tören
Çelenk sunma töreni
Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunması - Bitlis
Bitlis'te, Cumhuriyet Meydanı'nda gerçekleştirilen törende,Vali Oktay Çağatay ve Belediye Başkanı Nesrullah Tanğlay, Atatürk Anıtı'na çelenk sundu.
Tören, saygı duruşunun ardından İstiklal Marşı'nın okunmasıyla sona erdi.
Törene, Emniyet Müdürü Celal Özcan, kurum amirleri, askeri erkan, siyasi parti temsilcileri, sivil toplum kuruluşu temsilcileri, öğretmen ve öğrenciler katıldı.
Kaynak: AA
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