Şanlıurfa'nın Siverek ve Halfeti ilçelerinde 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı törenlerle kutlandı.
Siverek Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenen törende Atatürk Anıtı'na Siverek Kaymakamı Aziz Gölbaşı, 107. Topçu Alayı Komutanı Albay Recep Çalışkan ve Belediye Başkan Yardımcısı Yaşar Fırat tarafından çelenk bırakıldı.
Tören, saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından Topçu Asteğmen Rıza Kurudere'nin günün anlam ve önemini anlatan konuşmasıyla sona erdi.
Halfeti
Halfeti Kent Meydanı'nda gerçekleştirilen törende Kaymakamı Selin Sarı, Belediye Başkanı Şeref Albayrak, Atatürk Anıtı'na çelenk sundu.
Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından son bulan törene, Cumhuriyet Savcısı Hikmet Demir, kurum amirleri, siyasi parti temsilcileri, öğretmen ve öğrenciler katıldı.
Kaynak: AA
Son Dakika › Güncel › 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlanıyor - Son Dakika