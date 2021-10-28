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29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlanıyor - Son Dakika

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlanıyor

28.10.2021 16:53

Cacabey Meydanı'nda düzenlenen tören Çelenk sunma töreni Fidan dağıtımı - Kırşehir Kırşehir'de Kalehöyük mevkisindeki top atışının ardından Cacabey Meydanı'nda devam eden törende, Kırşehir Valisi İbrahim Akın ve Belediye Başkanı Selahattin Ekicioğlu, Atatürk Anıtı'na çelenk bıraktı.

Cacabey Meydanı'nda düzenlenen tören

Çelenk sunma töreni

Fidan dağıtımı - Kırşehir

Kırşehir'de Kalehöyük mevkisindeki top atışının ardından Cacabey Meydanı'nda devam eden törende, Kırşehir Valisi İbrahim Akın ve Belediye Başkanı Selahattin Ekicioğlu, Atatürk Anıtı'na çelenk bıraktı.

Törene, AK Parti Kırşehir Milletvekili Mustafa Kendirli, CHP Kırşehir Mİlletvekili Metin İlhan, il protokolü, öğretmenler, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı.

Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından Kırşehir Orman İşletme Müdürlüğü tarafından fidan dağıtıldı.

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlanıyor
29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlanıyor
29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlanıyor
29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlanıyor

Atatürk Anıtı, Kırşehir, Çelenk, Tören, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlanıyor - Son Dakika


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