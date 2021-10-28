29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlanıyor - Son Dakika

Cacabey Meydanı'nda düzenlenen tören
Çelenk sunma töreni
Fidan dağıtımı - Kırşehir
Kırşehir'de Kalehöyük mevkisindeki top atışının ardından Cacabey Meydanı'nda devam eden törende, Kırşehir Valisi İbrahim Akın ve Belediye Başkanı Selahattin Ekicioğlu, Atatürk Anıtı'na çelenk bıraktı.
Törene, AK Parti Kırşehir Milletvekili Mustafa Kendirli, CHP Kırşehir Mİlletvekili Metin İlhan, il protokolü, öğretmenler, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı.
Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından Kırşehir Orman İşletme Müdürlüğü tarafından fidan dağıtıldı.
Kaynak: AA
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