29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlanıyor - Son Dakika

Törene katılanlar
Çelenk sunumu
Saygı duruşu
İstiklal Marşı okunması 29 Ekim Cumhuriyet Bayramının 98. Yıl Dönümü Kutlamaları
29 Ekim Cumhuriyeti Bayramının 98. Yıl Dönümü Kutlamaları Aydın'ın Germencik ilçesinde de törenlerle başladı.
29 Ekim Cumhuriyet Bayramının 98. Yıl Dönümü Kutlamaları Aydın'ın Germencik ilçesinde de törenlerle başladı. Cumhuriyet Meydanında başlayan tören ilçe Kaymakamı Turgay Gülenç, Belediye Başkanı Fuat Öndeş'ın Atatürk Anıtına çelenkler koydular. Saygı Duruşu İstiklal Marşı eşliğinde Gönlere Türk Bayrağı çekildi. Törene Kaymakam Turgay Gülenç, Belediye Başkanı Fuat Öndeş, Kamu Kurum ve Kuruluşlar, Siyasi Parti temsilcileri, Sivil Toplum Örgüt temsilcileri, Öğretmen, Öğrenciler Katıldı.
Kaynak: AA
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